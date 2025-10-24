Головна Світ Політика
Зустріч «коаліції охочих», автоматичне продовження відстрочок. Головне за 24 жовтня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення
фото: Офіс президента

Зеленський: Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти

Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих», ворог вперше застосував КАБи по Одещині, Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок, Сили оборони зачистили від окупантів Торське. «Главком» склав добірку новин 24 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»

Сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення, які можуть «нам сильно допомогти». 

«Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, і це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії, і в тому напрямку, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок президента США – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти», – йдеться у заяві глави України.

Ворог вперше застосував КАБи по Одещині

Російська армія вперше застосувала керовані авіабомби (КАБ) по цивільній інфраструктурі Одеської області. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив на новій серйозній загрозі та небезпеці значних руйнувань.

Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. За даними глави уряду, понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично.

Сили оборони зачистили від окупантів Торське

Сили оборони зачистили населений пункт Торське Донецької області на Лиманському напрямку. Знищено до сотні окупантів. 

На Житомирщині чоловік підірвав себе та людей на вокзалі

Сьогодні, 24 жовтня, близько 10:50 на залізничній станції «Овруч» Коростенського району на Житомирщині стався вибух, унаслідок якого загинули четверо людей, серед них прикордонниця, та ще 12 отримали поранення. Вибух здійснив 23-річний харків’янин під час перевірки документів пасажирів дизель-потягу. 

Теги: ТЦК Володимир Зеленський війна коаліція

