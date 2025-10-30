Головна Країна Події в Україні
Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп'янська

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп'янська
Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують ворога
фото: Сирський/Telegram

Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Про це Головнокомандувач ЗСУ заявив у четвер, 30 жовтня, після візиту на покровський напрямок, інформує «Главком».

Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди про нібито «блокування» Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

«У Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання – виявити її і знищити», – додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на важливості якісної роботи розвідувальних та ударних дронів ЗСУ. «Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші», – повідомив він.

Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючого ворога. «Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції. Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад», – заявив Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ повідомив, що віддав необхідні розпорядження, зокрема, визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації, також прийнято низку інших рішень.

Сирський наголосив, що пріоритетом залишається збереження життя наших військових.

Щодо Добропільської операції головнокомандувач ЗСУ повідомив, що станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 кв.км української території, 246.8 кв. км – зачищено від ДРГ противника, додав він. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що повідомлення про оточення до п’яти тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська – повна брехня РФ, що орієнтована на США. За словами Володимира Зеленського, він має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського. Зокрема, активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

За даними DeepState, станом на 18:00 29 жовтня ситуація в Покровську залишається вкрай напруженою. Російські війська намагаються просочитись у місто малими групами по 5-10 осіб, уникаючи відкритих боїв і концентруючись у щілинах оборони. За інформацією з передової, значна кількість піхоти противника вже проникла до східної та північної частин міста. Деякі групи окупантів навіть намагалися вийти до Гришиного. Водночас українські війська утримують позиції не лише на околицях, але й у південних районах Покровська. Місто нині залишається умовно «сірим», тобто розділеним зонами впливу.

Теги: війна Олександр Сирський Покровськ

