Російський футболіст, який грав на чемпіонаті світу, потрапив до бази «Миротворця»

Володимир Гранат відомий за виступами за московські «Динамо» та «Спартак»

Гранат публічно підтримував російську агресію та вбивства громадян України

Колишній російський футболіст Володимир Гранат потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

На сайті «Миротворець» вказано, що він публічно підтримував російську агресію та вбивства громадян України.

5 серпня цього року у перерві матчу кубка Росії з футболу «Шумбрат» – «Кристал-МЕЗТ» Володимир Гранат вручив чек на 1 млн. рублів представнику мордовської філії російського так званого «Фонду миру». Ці кошти пішли на потреби збірної Мордовії з адаптивного футболу, сформованої із учасників російського вторгнення в Україну, які отримали інвалідність.

Акцію було організовано російською букмекерською компанією.

Володимир Гранат відомий за виступами за московські «Динамо» та «Спартак», казанський Рубін і збірну Росії з футболу. Учасник чемпіонату світу 2018 року у складі збірної Росії.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».