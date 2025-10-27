Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
фото: Генштаб (ілюстративне)

Голова МЗС РФ зробив заяву про війну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України і «рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

За словами Лаврова, прямої відповіді від США на цю пропозицію нібито не надійшло. Міністр додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.

Як повідомлялося раніше, за підсумками зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту.

Тим часом Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа – припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

До слова, пропозицію президента США Дональда Трампа, яку підтримують багато європейських лідерів, зупинити війну в Україні на нинішній лінії фронту, не можна однозначно назвати доброю чи поганою. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони генерал Кирило Буданов.

Читайте також:

Теги: США росія війна Сергій Лавров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Келлог: Усі повинні слухатися того, що каже президент
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
29 вересня, 07:26
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07
Tomahawk може стати «грою змін» у війні в Україні – Кіт Келлог
Tomahawk можуть змінити динаміку війни в Україні – США
30 вересня, 16:17
Польща очікує американської допомоги у разі російського нападу
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
13 жовтня, 16:17
Віткофф: Я часто питаю себе, звідки ці так звані «журналісти» беруть подібну сміховинну нісенітницю
Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
16 жовтня, 03:28
Зеленський детально розповів про три ймовірні проєкти із США
Американці рятуватимуть українську енергетику? Зеленський назвав ймовірні спільні проєкти
20 жовтня, 12:00
«Мене з моїм сином спробувала виставити зі сховища чергова підприємства»
Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття
22 жовтня, 10:18
Дівчина не змовчала та зробила водієві зауваження через російську музику
Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)
23 жовтня, 13:36
Поєднання світлодіодного світла та нанопластівців знищує до 92% клітин раку шкіри і близько 50% клітин раку товстої кишки
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
25 жовтня, 19:58

Політика

Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди
США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
Трамп заявив, що Путін має закінчити війну, а не випробовувати ракети
Трамп заявив, що Путін має закінчити війну, а не випробовувати ракети
РФ використає головування в Радбезі ООН для «перегляду» Дейтонських угод: аналіз ISW
РФ використає головування в Радбезі ООН для «перегляду» Дейтонських угод: аналіз ISW
Трамп пообіцяв швидко владнати кризу в Азії
Трамп пообіцяв швидко владнати кризу в Азії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua