Голова МЗС РФ зробив заяву про війну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України і «рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

За словами Лаврова, прямої відповіді від США на цю пропозицію нібито не надійшло. Міністр додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.

Як повідомлялося раніше, за підсумками зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту.

Тим часом Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа – припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

До слова, пропозицію президента США Дональда Трампа, яку підтримують багато європейських лідерів, зупинити війну в Україні на нинішній лінії фронту, не можна однозначно назвати доброю чи поганою. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони генерал Кирило Буданов.