Третя група інвалідності: виплати та перетин кордону

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та статусу особи

Українці з третьою групою інвалідності отримують пенсію, що становить 50% від пенсії за віком. Мінімальні виплати – від 2093 грн для працюючих та 2520 грн для непрацюючих, а для військовослужбовців і чорнобильців встановлені окремі норми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Інвалідність в Україні встановлюють через захворювання або стан, що обмежує здатність людини до повноцінного функціонування. За тяжкістю розрізняють три групи, де третя – найменш обмежувальна.

Виплати

Згідно з даними Пенсійного фонду України (ПФУ), особи з інвалідністю 3 групи отримують 50% від пенсійних виплат за віком. Наприклад, якщо за наявності страхового стажу до 15 років пенсія за старістю становить 5000 грн, то пенсія по інвалідності – 2500 грн щомісяця.

Мінімальні виплати для осіб з третьою групою інвалідності:

ті, хто працює, – не менше 2093 грн;

ті, хто не працює, – не менше 2520 грн.

Для військовослужбовців, які отримали інвалідність через бойові дії, пенсія нараховується у розмірі 60% від грошового забезпечення, для інших осіб із війни – 40%, але не менше 7534,80 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС також мають право на виплати:

звичайні постраждалі – 5048,95 грн,

ліквідатори з 3 групою – 8025,73 грн.

На розмір пенсії чорнобильців впливає зарплата у період з 1986 по 1990 рік або мінімальна зарплата, встановлена з 1 січня поточного року. Саме ці показники орієнтуються при нарахуванні виплат.

Перетин кордону

Як і минулого року, чоловіки з третьою групою інвалідності можуть перетинати кордон. Для того, щоб виїхати з України, чоловік, що має третю групу інвалідності має надати:

довідку форми №157-1/о,

посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю,

пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

При цьому документ про інвалідність має бути отриманим саме в Україні. Якщо третю групу інвалідності призначили за кордоном, то чоловік не зможе виїхати з України.

Прикордонний контрольний орган може відмовити у перетині державного кордону особі з інвалідністю 3 групи у таких випадках:

якщо особа з інвалідністю 3 групи не має документів, що підтверджують його особу та громадянство України;

якщо особа з інвалідністю 3 групи не має документів, що підтверджують інвалідність;

якщо особа з інвалідністю 3 групи має заборону на виїзд за кордон, встановлену судом або іншим органом державної влади;

якщо особа з інвалідністю 3 групи є підозрюваним або обвинуваченим у вчиненні злочину, щодо якого здійснюється розслідування або судове провадження;

У разі відмови у перетині державного кордону особі з інвалідністю 3 групи прикордонний контрольний орган зобов’язаний надати йому письмове пояснення з підставами відмови.

Особа з інвалідністю 3 групи має право оскаржити рішення про відмову у перетині державного кордону у суді.

Нагадаємо, що розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та заробітної плати. Українці з 30 роками стажу та середньою зарплатою близько 10 тис. грн можуть отримати пенсію 3,8 тис. грн у 63 роки та 4,2 тис. грн у 65 років. До стажу враховується лише офіційно підтверджений період трудової діяльності, а точний розмір можна перевірити за допомогою Пенсійного калькулятора.

Крім того, деяким категоріям населення передбачені надбавки у розмірі 35–40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Такі виплати мають на меті підтримку соціально вразливих груп та визнання їхніх заслуг перед країною.