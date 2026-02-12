Головна Країна Суспільство
Брав участь у звільненні Ізюма та Куп’янська. Згадаймо Ярослава Намісняка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Брав участь у звільненні Ізюма та Куп'янська. Згадаймо Ярослава Намісняка
Військовий досвід захисника України гартувався ще задовго до подій сьогодення – він був учасником війни в Афганістані
колаж: glavcom.ua

З 15 квітня 2022 року Намісняк став до лав 103-ої окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Намісняка.

Серце мужнього воїна Ярослава Намісняка зупинилося 2 лютого 2026 року у Львівському військовому шпиталі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Самбірську міську раду.

Ярослав Намісняк народився 8 липня 1967 року в місті Самборі. Після здобуття неповної середньої освіти у середній школі №4 (нині гімназія №4) продовжив навчання у технікумі міста Львова. Коли повернувся до рідного міста, знайшов тут свою майбутню дружину, з якою у них з’явилось двоє чудових синів.

Військовий досвід захисника України гартувався ще задовго до подій сьогодення – він був учасником війни в Афганістані. Тому, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення, Ярослав Васильович не залишився осторонь. З 15 квітня 2022 року він став до лав 103-ої окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Бойовий шлях сержанта Намісняка пролягав через найгарячіші точки фронту. З червня 2022 року він воював на слов’янському напрямку, брав участь у звільненні Ізюма та Куп’янська, також виконував бойові завдання на Курщині. Служив у першому взводі розвідки, згодом у першій стрілецькій роті.

З 15 квітня 2022 року Ярослав Намісняк став до лав 103-ої окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького
З 15 квітня 2022 року Ярослав Намісняк став до лав 103-ої окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького
фото: Самбірська міська рада

Отримав медаль «За службу державі» та ветерана війни – учасника бойових дій. У зв’язку з контузією та станом здоров’я, з жовтня 24-го року ніс службу у місті Самборі. Серце мужнього воїна зупинилося 2 лютого 2026 року у Львівському військовому шпиталі.

Раніше на війні загинув син Ярослава – Володимир, мінометник 68-ї єгерської бригади, це сталося березні 2025 року на покровському напрямку.

Ярослава Намісняка поховали з військовими почестями в Самборі на Меморіалі героям України, де тепер він спочиває поруч із своїм сином.

Побратими згадують Ярослава як людину виняткової мужності, надійного товариша та справжнього професіонала.

Самбір прощається із захисником
Самбір прощається із захисником
фото: Самбірська міська рада

У героя залишилися дружина, син, та рідний брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

