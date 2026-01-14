Приїхала до родичів у Київ: СБУ затримала директорку школи з Ялти, яка працювала на РФ

Фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму

У Києві затримали жінку, яка очолювала школу в тимчасово окупованій Ялті та впроваджувала в ній освітні стандарти РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, жінка нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України. Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів. Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ,

Російські документи, вилучені у затриманої фото: Служба безпеки України

За матеріалами справи, колаборантка пішла на співпрацю з ворогом ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді жінка була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала окупантів. За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб «переформатувати» навчально-виховний процес за «стандартами» Кремля.

Повідомляється, що фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам тези московської пропаганди.

Російський паспорт затриманої фото: Служба безпеки України

«На так званих «лінійках» колаборантка популяризувала кремлівський режим і виступала за його поширення», – повідомили в СБУ.

Затримання фігурантки відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї виявлено російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з ворогом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, мешканка Херсона на ім’я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років.

Також за матеріалами Служби безпеки до 10 років ув’язнення заочно засуджено очільницю «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська. Задокументовано, що одразу після окупації міста жінка відкрито підтримала агресора та обійняла посаду «начальника» фейкового «відділу освіти» у місцевій адміністрації. До 2022 року зловмисниця працювала заступником начальника відділу освіти Лисичанської міськради. Але перейшовши на службу ворогу, зрадниця миттєво «перевзулась».