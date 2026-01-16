Головна Спорт Новини
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки

Етап Кубка світу у Китаї пройде з 17 по 18 січня, він стане останнім кваліфікаційним до Олімпійських ігор

Росіянка Крістіна Пауль, яка виступає в дисципліні «сноуборд-крос», візьме участь у етапі Кубка світу у Китаї. Як інформує «Главком», про це пропагандистам розповів президент Федерації сноуборду Росії Денис Тихомиров.

Нейтральний статус у цій дисципліні також отримав росіянин Арсеній Томін, проте, як повідомив Тихомиров, він не зможе виступити у Китаї.

«Крістіна бере участь, а Арсеній не має очок FIS, на жаль, тому не зможе виступити, оскільки після присвоєння нейтрального статусу стартів перед Кубком світу не було за календарем FIS. Вболіваємо за Крістіну», – сказав Тихомиров.

Етап Кубка світу у Китаї пройде з 17 по 18 січня. Він стане останнім кваліфікаційним до Олімпійських ігор.

Як повідомлялося, у березні цього року Пауль позувала для фото на тлі одного з символів російської агресії проти України – георгіївської стрічки.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів. Однак, FIS продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників російської війни.

Також пізніше Пауль вподобала допис зі своїм фото на тлі георгіївської стрічки.

Також в Instagram Пауль лайкала дописи з диктатором Володимиром Путіним та російськими військовими.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

