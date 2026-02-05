Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
Удар прийшовся по вагону незламності, який розміщено в громаді для обігріву мешканців
фото: Олексій Кулеба/Telegram

Під обстріл попала чергова по станції, яка прямувала на роботу

Російська терористична армія уночі масовано вдарила безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, передає «Главком».

У Шосткинському районі під обстріл попала чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй надано медичну допомогу.

фото: Олексій Кулеба/Telegram

«Тут же удар прийшовся і по вагону незламності, який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів», – йдеться у повідомленні.

За даними міністра, під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі. Крім того, ворог вдарив безпілотниками по залізничній станції в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення, колії.

Як повідомлялося, на Сумщині тимчасово змінюється схема пасажирських перевезень. Поїзд №896/895 прямуватиме сполученням Кролевець – Фастів (замість Шостка – Фастів). Водночас 5 лютого не курсуватиме поїзд №6542 Конотоп – Неплюєве.

Теги: Сумщина залізниця війна

