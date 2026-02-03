Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, пошкоджено багатоповерхівку

Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей

Російські терористи ввечері 3 лютого вдарили по спальному району Запоріжжя. Унаслідок обстрілу вбито двох людей, а кількість постраждалих зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до одинадцяти. Серед них троє дітей.

«Лікарі діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога», – написав Федоров.

Крім того, російським безпілотником пошкоджена ще одна багатоповерхівка.

«Понад добу продовжується тривога у Запоріжжі. Ворог продовжує атаки на цивільну інфраструктуру. Є повідомлення про пошкодження ще одного житлового будинку. На місце направлені екстрені служби», – зазначив голова Запорізької ОВА.

Пошкоджена багатоповерхівка у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, російські терористи атакували ударним дроном типу «Shahed» житлову багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова. Удар припав на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння.

Станом на зараз відомо про сімох постраждалих: пʼятьох жінок і двох чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

До слова, у січні 2026 року російська авіація скинула на позиції українських військ та прифронтові населені пункти понад 5,7 тис. керованих авіаційних бомб. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5,3 тис. таких боєприпасів.

18 січня російська армія скинула рекордну кількість керованих авіаційних бомб – 316 штук. Це стало максимальним застосуванням КАБів за один день від початку війни.