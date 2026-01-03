Трамп розповів, що насправді думає про Путіна

Трамп укотре повторив, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом

Американський лідер не задоволений ходом переговорів із РФ

Дональд Трамп «не в захваті» від російського диктатора Володимира Путіна через його небажання припиняти війну проти України. Про це президент США заявив на пресконференції, присвяченій військовій операції у Венесуелі, інформує «Главком».

Так, під час серії запитань від журналістів, Трамп заявив, що ніколи не обговорював із Путіним долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

«Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей», – сказав президент США.

Він також вкотре повторив, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом.

«Я успадкував цю війну; це були Байден, Зеленський і Путін. Я потрапив у цю ситуацію, а там – повний безлад. Якби наші люди були там залучені, ця війна не тривала б дуже довго», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.