Макрон заявив, що європейські лідери повинні говорити з Путіним

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Макрон заявив, що європейські лідери повинні говорити з Путіним
Макрон заговорив про необхідність знайти способи для європейців відновити діалог з Росією
фото: Reuters

Еммануель Макрон заявив про необхідність діалогу між Європою та Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейським лідерам треба поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Макрон наголосив на тому, що Європі необхідно відновити контакт з Росією без посередників як США. «Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією – у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним», – заявив президент Франції.

З відповідною заявою Еммануель Макрон виступив після того, як лідери Європейського союзу вранці 19 грудня оголосили про згоду надати Україні позику в 90 млрд євро. Але відмовилися від пропозиції щодо конфіскації заморожених активів Росії. У виданні зауважують, що це рішення стало значним поворотом у питанні щодо використання російських активів.

«Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з переговорниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально», – сказав Еммануель Макрон.

Раніше «Главком» повідомляв про те, як Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не має наміру «читати лекції» Києву у зв'язку з останнім корупційним скандалом. На його думку, будь-яка демократія має пишатися своєю здатністю вирішувати подібні проблеми завдяки незалежним судовим органам, які можуть притягнути до відповідальності винних осіб, незалежно від їхнього статусу.

Нагадаємо, як перша леді Франції Бріжит Макрон потрапила у скандал через різке висловлювання про феміністичних активісток, що зірвали шоу актора-коміка Арі Абіттана, якого раніше звинуваченого у зґвалтуванні. Дружина президента Франції назвала їх «дурними с*чками». 

Теги: війна путін Франція Еммануель Макрон Європейський Союз

