«Це поставило крапку». Як звернення Зеленського з Куп’янську вплинуло на партнерів та перемовини

Візит президента до Куп’янська вкотре нагадав брехню Путіна

Володимир Зеленський прокоментував свій візит до Куп’янська Харківської та пояснив, як його звернення звідти вплинуло на настрої серед європейських партнерів та на перемовини щодо миру. Про це президент повідомив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя, повідомляє «Главком».

За словами очільника держави, його звернення з Куп’янська мало гарний вплив на США та ЄС. «Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили. І наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ. І те, що я був там особисто, це поставило крапку, що Путін знов бреше про окуповані нові території», – повідомив президент.

«Це вплинуло на мої розмови з американцями, це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями. Мені здається, що також дуже важливо, що я хотів особисто в такий день нагородити наших воїнів», – сказав Зеленський. Напередодні візиту Володимира Зеленського до Куп’янська, Росія заявляла, що армія РФ нібито здобула контроль на територією всього міста.

Нагадаємо, що пропаганда РФ поширювала дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими військовими українських наступів на місто. Пропагандисти повідомляли про нібито «знищення кількох українських ДРГ» на підступах до Куп’янська, наголошуючи, що їх кинули в наступ для «підтримання інформаційного галасу навколо міста».

Після цього Президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянськ і привітав захисників з Днем Сухопутних військ.

Згодом візит президента України Володимира Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення.Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».

Нагадаємо, як Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру.