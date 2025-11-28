Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
Євгену Грабовому назавжди 32 роки
колаж: glavcom.ua

У перший день війни чоловік записався до лав одеської тероборони, а через пів року добровільно приєднався до ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Грабового.

32-річний молодший сержант Євген Грабовий загинув 19 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області. Цілий рік чоловік вважався зниклим безвісти – лише нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Євген Грабовий народився 11 жовтня 1992 року у селі Мостове Миколаївської області. Закінчив тамтешню школу, згодом навчався у Миколаєві, пізніше переїхав жити та працювати до Одеси.

У перший день повномасштабного вторгнення РФ Євген записався до лав одеської тероборони. Через пів року він відвіз дружину з дитиною до її рідних у Рівне, а сам добровільно приєднався до Збройних сил України та відправився захищати Батьківщину.

У перший день війни Грабовий записався до лав одеської тероборони, через пів року добровільно приєднався до ЗСУ
У перший день війни Грабовий записався до лав одеської тероборони, через пів року добровільно приєднався до ЗСУ
фото: Рівненська міська рада

«Він був справжнім патріотом – намагався зробити все можливе від себе, щоб наблизити нашу перемогу. Він ніколи не чекав, що хтось щось зробить чи змінить за нього. Євген йшов на війну, щоб його рідні могли жити у вільній Україні. Він – приклад для свого сина», – розповіла дружина захисника.

Рідні та друзі відгукуються про Євгена як про доброго та милосердного чоловіка, готового в будь-який момент прийти на допомогу. За словами побратимів, Євген неодноразово рятував чужі життя, завжди до останнього залишався зі своїми хлопцями.

 32-річний молодший сержант Євген Грабовий загинув 19 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області. Цілий рік чоловік вважався зниклим безвісти – лише нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель.

Поховали військовослужбовця 24 листопада 2025 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Траурний портрет молодшого сержанта Євгена Грабового
Траурний портрет молодшого сержанта Євгена Грабового
фото: Рівненська міська рада
Прощання з Євгеном Грабовим
Прощання з Євгеном Грабовим
фото: Рівненська міська рада
Прощання з Євгеном Грабовим
Прощання з Євгеном Грабовим
фото: Рівненська міська рада
Прощання з Євгеном Грабовим
Прощання з Євгеном Грабовим
фото: Рівненська міська рада

З найрідніших у чоловіка залишилися дружина, син та батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
На трьох АЕС України нормалізувалося виробництво електроенергії після атак РФ
На трьох АЕС України нормалізувалося виробництво електроенергії після атак РФ
«Біда не тільки в тому, що є маленький Путін». Ющенко розповів, у чому проблема Росії
«Біда не тільки в тому, що є маленький Путін». Ющенко розповів, у чому проблема Росії
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025
В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025

