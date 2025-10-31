Наслідки атаки на залізничну інфраструктуру Сумщини й Харківщини: моторошні фото

Унаслідок атаки ніхто з людей не постраждав

Ушкоджено склад потяга Суми – Київ

Уночі Росія прицільно атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини та Харківщини. У Сумах пошкоджене депо «Укрзалізниці». Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба показав наслідки атаки, передає «Главком».

Зазначається, що депо у Сумах забезпечує щоденне сполучення із містом та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд.

фото: Олексій Кулеба/Telegram

«Масований наліт «шахедів» знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга Суми – Київ. Працівники завчасно переведені в укриття: тож, найголовніше, ніхто при цій масштабній атаці не поранений», – йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що на Харківщині пошкоджені залізнична інфраструктура у Лозовій. Там потяги курсують за зміненим маршрутом, є затримки.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

Зокрема, окупанти вночі атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.