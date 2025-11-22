Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією

Рух у пункті пропуску призупинено

22 листопада 2025 року російські війська здійснили чергову нічну атаку із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів по прикордонній інфраструктурі України. Ціллю став поромний комплекс «Орлівка», розташований на кордоні з Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Внаслідок ворожих обстрілів ударними БпЛА пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу. У зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків атаки та проведенням термінових відновлювальних робіт, Міжнародний пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупиняє свою роботу.

фото: Державна митна служба

фото: Державна митна служба

Державна митна служба просить усіх громадян та перевізників, які планують перетин кордону, скористатися іншими найближчими пунктами пропуску. На місці пошкодження працюють відповідні служби для якнайшвидшого відновлення функціональності комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада російські терористи атакували Дніпропетровщину ударними дронами: виникли пожежі, є пошкодження та постраждала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що ворог вдарив безпілотниками по Вербківській громаді Павлоградського району. Там внаслідок атаки виникла пожежа, також пошкоджена інфраструктура.