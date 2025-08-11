Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинув під час мінування дороги на Кіровоградщині. Згадаймо Костянтина Городничева

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загинув під час мінування дороги на Кіровоградщині. Згадаймо Костянтина Городничева
За час проходження служби у лавах Повітряних сил ЗСУ Городничев неодноразово був нагороджений відзнаками Міністерства оборони України
колаж: glavcom.ua

З початку війни 2014 року Городничев активно брав участь в АТО, згодом ООС

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Городничева.

Майор Городничев Костянтин Валентинович, старший штурман АЕ та полковник Сікаленко Максим Анатолійович, командир 7 Бригади тактичної авіації імені Петра Франка на літаку Су-24М загинули під час виконання бойового завдання з мінування ділянки дороги 30 березня 2022 року в Кіровоградській області, Кропивницькому районі, селі Канатове. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бригади тактичної авіації та СтарконCity.

З початку війни 2014 року Городничев активно брав участь в АТО, згодом ООС
З початку війни 2014 року Городничев активно брав участь в АТО, згодом ООС
фото: Старкон.City

Штурман майор Городничев Костянтин Валентинович, народився 11 грудня 1975 року у місті Смірних, Смірниховського району Сахалінської області РФ у сім’ї військовослужбовців, за національністю – росіянин.

У 1982 році пішов у перший клас загальної освітньої школи у Запоріжжі, у 1990 році вступив до Запорізького авіаційного технікуму. У 1994 році вступив до Харківського інституту Повітряних Сил, який закінчив у 1998 році, за спеціальністю «бойове застосування летальних апаратів». Згодом був направлений для подальшого проходження служби у місто Черляни. З 1999 року по 2003 рік – у місті Старокостянтинів. З 2003 по 2007 роки – у місті Київ. З 2007 року у складі 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

У 7 Бригаді Городничев пройшов різні посади – від старшого штурмана до старшого штурмана авіаційної ескадрильї.

У 7 Бригаді Городничев пройшов різні посади – від старшого штурмана до старшого штурмана авіаційної ескадрильї
У 7 Бригаді Городничев пройшов різні посади – від старшого штурмана до старшого штурмана авіаційної ескадрильї
фото: Старкон.City

З початку війни 2014 року активно брав участь в АТО, згодом ООС. Виконував бойові вильоти, за час проходження служби у лавах Повітряних сил ЗСУ неодноразово був нагороджений відзнаками Міністерства оборони України.

За час проходження служби у лавах Повітряних сил ЗСУ Городничев неодноразово був нагороджений відзнаками Міністерства оборони України
За час проходження служби у лавах Повітряних сил ЗСУ Городничев неодноразово був нагороджений відзнаками Міністерства оборони України
фото: Старкон.City

30 березня 2022 року екіпаж здійснював бойовий виліт на літаку Су-24М із завданням мінування визначеної ділянки автошляху – під постійною загрозою ураження з боку ворожих засобів протиповітряної оборони. Після успішного виконання задачі літак був підбитий ракетою. Відводячи підбиту машину подалі від житлових кварталів, рятуючи мирних мешканців, льотчики Городничев Костянтин Валентинович та Сікаленко Максим Анатолійович проявили надзвичайну мужність – і загинули в селі Канатове Кіровоградської області.

Указом президента України №131/2022 13 березня 2022 року «Про відзначення державними нагородами України» за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Указом президента України №220/2022 від 7 квітня 2022 року «Про відзначення державними нагородами України» за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно. 

Леся Городнича, дружина загиблого пілота Костянтина, поділилася історією їхнього кохання, що тривала майже 18 років. Їхня зустріч була схожа на сюжет з фільму: батько Лесі підвіз Костянтина в Старокостянтинові, і з першого погляду між ними пробігла іскра. За три роки вони одружилися, а згодом у них народилися дві прекрасні доньки – Софія та Каміла.

За словами Лесі, Костянтин був не лише мужнім захисником України, а й чудовим сім’янином. Він допомагав старшій доньці з уроками, майстрував меблі, робив ремонт та обожнював працювати на дачі. «Він завжди щось хотів зробити сам, а потім щоб я вже те побачила та оцінила», – згадує Леся.

Лише за день до трагедії, 29 березня, Костянтин Городничий разом з молодшою донькою Камілою, якій того дня виповнилося п'ять років, працювали на дачі та мріяли про майбутнє.

Із перших днів повномасштабної війни Костянтин був на бойовому чергуванні Леся розповідає, що її чоловік, разом з іншими пілотами, сідав у літак, усвідомлюючи, що може не повернутися. Він бачив, як на його очах гинули друзі, і це залишило глибокий слід у його душі.

За кілька днів до своєї загибелі Костянтин дивився на молодшу доньку зі сльозами на очах, ніби передчуваючи щось. Леся згадує їхню останню розмову: «Я сказала – не зможу без тебе, а він відповів: ти зможеш!» Ці слова стали для неї життєвим кредо та джерелом сили, щоб жити далі заради доньок.

Леся переконана, що її чоловік та його побратими зробили все, щоб зупинити ворога. Вона намагається оговтатися від болю втрати, що «болить більше, ніж фізичний біль», але спогади про коханого чоловіка, найкращого батька та друга, допомагають їй триматися. Костянтин назавжди залишиться у її серці та у пам’яті їхніх доньок, які так сумують за татом.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тамара Гундорова викладає у Принстоні та Гарварді
Чи треба віддавати Булгакова і Гоголя Росії? Розмова про місце нашої літератури у світі з Тамарою Гундоровою
17 липня, 21:00
Каллас: Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася
Каллас назвала кількість хімічних атак РФ проти України
15 липня, 20:54
Міністерство оборони Молдови заявило про вжиття заходів для зміцнення ППО
Молдова посилює ППО через обстріли Росії
17 липня, 15:32
Постраждала одна людина внаслідок атаки РФ
РФ вдарила по Одесі: є постраждала, зайнялася пожежа на парковці
22 липня, 06:41
Релігійні свята у серпні 2025 року
Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
22 липня, 22:00
Наслідки атака на завод TheHouse
Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі
27 липня, 07:57
Олексій Дяговець – український військовослужбовець, правоохоронець і спортсмен
На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини. Згадаймо Олексія Дягівця
30 липня, 09:00
На Сумщині тривога лунатиме не так, як раніше
На Сумщині запущено нову систему оповіщення про повітряну тривогу
6 серпня, 12:16
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
8 серпня, 07:58

Суспільство

Загинув під час мінування дороги на Кіровоградщині. Згадаймо Костянтина Городничева
Загинув під час мінування дороги на Кіровоградщині. Згадаймо Костянтина Городничева
На Чернігівщині перекинувся автобус з пасажирами: 13 людей постраждало
На Чернігівщині перекинувся автобус з пасажирами: 13 людей постраждало
Дрони атакували Арзамас у Нижньогородській області: уражено приладобудівний завод
Дрони атакували Арзамас у Нижньогородській області: уражено приладобудівний завод
Росія готує нову порцію вкидів про обмін полоненими
Росія готує нову порцію вкидів про обмін полоненими
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву
У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
29K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
7934
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
4191
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
3515
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua