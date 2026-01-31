Головна Країна Суспільство
Поліг під час оборони Київщини. Згадаймо Максима Іленчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Посмертно герой нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Максим Іленчук служив у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10-ї ОГШБр «Едельвейс»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Іленчука.

21-річний юнак Максим Іленчук загинув на бойовому посту, героїчно боронячи українську землю від окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Максим Юрійович Іленчук 27 січня 2001 року у селі Стрілецький Кут Чернівецької області. Навчався у місцевій школі. Потім закінчив професійний машинобудівний ліцей, здобув професією верстатника широкого профілю. Цікавився військовою справою, тому вирішив пов’язати своє життя з армією, розповідає платформа пам’яті «Меморіал».

У листопаді 2020 року хлопець пішов на службу за контрактом до ЗСУ. Служив у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10-ї ОГШБр «Едельвейс». Виконував бойові завдання на території ООС у Донецькій області.

За місяць до повномасштабного вторгнення хлопця відправили на навчання до Львова, де він опановував фах гранатометника. Однак 24 лютого 2022 року його викликали звідти захищати Київщину. Спочатку разом із побратимами він обороняв Бориспільський аеропорт. Потім їх перевели до села Лукʼянівка, де Максим і прийняв свій останній бій.

21-річний солдат Максим Іленчук загинув 28 березня 2022 року, обороняючи Київщину від російських окупантів. Біля села Лукʼянівка ворог почав танковий наступ. Українським захисникам вдалося відбити атаку, проте боєць отримав смертельні поранення.

«Ми були друзями, з часом життя у кожного змінилось, і спілкувались менше. Але дуже запамʼятала, що він був дуже добрим, веселим, завжди допомагав, підтримував, інколи зі своїми жартами. У нього надзвичайно хороша сімʼя, про маму знаю тільки найкраще! Батько та брат також військові, він мріяв бути поруч з ними і прагнув розвиватися у військовій справі», – розповіла Ольга Мельничук.

«Щирий, відкритий, товариський... Був завжди усміхненим. А ще надзвичайно привітним і доброзичливим. При зустрічі його очі завжди випромінювали особливе тепло. Йому ще треба було тільки жити, кохати, радіти молодому життю, сім'ю заводити, дітей народжувати, а він присвятив все своє коротке життя захисту Батьківщини. Учні та вчителі Стрілецькокутського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів сумують та висловлюють щирі співчуття батькам, які виховали сина-Героя! Герої не вмирають, вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну на небесах… Світла, вічна пам‘ять і безмежна шана юному герою, який віддав своє молоде життя за мир та спокій на рідній землі», – зазначили у закладі освіти.

Поховали молодого воїна у рідному селі. Посмертно герой нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Вдома на Максима чекали батьки, брат із сімʼєю, кохана дівчина, рідні та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

