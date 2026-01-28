Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли
Низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується
фото: «Укрзалізниця»

«Просимо не планувати пересадки «впритул» і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки»

Через зростання російських атак «Укрзалізниця» запроваджує тимчасові обмеження сполучень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Прийнято такі рішення:

  • низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);
  • деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками;
  • на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів – зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

«Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки «впритул» і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки», – наголошує «Укрзалізниця».

До слова, через складні погодні умови відбудуться тимчасові зміни в русі приміських поїздів на Вінниччині та Одещині. 

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» надала офіційне роз’яснення щодо користування нижніми та верхніми полицями у вагонах, поставивши крапку в тривалій суперечці між пасажирами щодо сидіння на нижніх місцях і зберігання речей під ними. В «Укрзалізниці» наголосили, що пасажир має право кори.

Теги: Укрзалізниця війна потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські удари по Одесі та по поїзду на Харківщині. Головне за 27 січня 2026 року
Російські удари по Одесі та по поїзду на Харківщині. Головне за 27 січня 2026 року
Вчора, 21:14
Захисник Любомир Мікало закликає українців згуртуватися
«Не вірте в кінець війни!» Військовий, що отримав Героя України, дав пораду цивільним
Вчора, 16:35
Президент США Дональд Трамп
Трамп зробив те, чого не зміг Путін
21 сiчня, 10:03
Артем Бабінський був учасником Антитерористичної операції та Операції Обʼєднаних сил
Боронив Україну на луганському напрямку. Згадаймо Артема Бабінського
19 сiчня, 09:00
Путін планує продовжувати війну в Україні, поки Київ не зрозуміє важливості миру
Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи
15 сiчня, 17:45
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
14 сiчня, 17:47
«Україна нападе», «наказ запліднювати польок». 10 фейків, що шокують Польщу
«Україна нападе», «наказ запліднювати польок». 10 фейків, що шокують Польщу Сусіди
6 сiчня, 10:30
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
6 сiчня, 01:56
Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24

Події в Україні

Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми
Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми
«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли
«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли
У Чернігові припиниться подача гарячої води: дата
У Чернігові припиниться подача гарячої води: дата
Асоціація прифронтових міст та громад просуває національну програму масового будівництва та реновації житла
Асоціація прифронтових міст та громад просуває національну програму масового будівництва та реновації житла
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua