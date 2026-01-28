«Укрзалізниця» вводить обмеження через обстріли

«Просимо не планувати пересадки «впритул» і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки»

Через зростання російських атак «Укрзалізниця» запроваджує тимчасові обмеження сполучень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Прийнято такі рішення:

низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);

деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками;

на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів – зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

«Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки «впритул» і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки», – наголошує «Укрзалізниця».

До слова, через складні погодні умови відбудуться тимчасові зміни в русі приміських поїздів на Вінниччині та Одещині.

