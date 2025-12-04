Польща готує медиків до війни

Польща розпочинає багаторічну програму підготовки медиків до дій у разі війни, задіявши п’ять навчальних центрів у країні

Медичний персонал Польщі проходитиме навчання на випадок війни. Перші дві тисячі фахівців будуть підготовлені до червня наступного року у центрах Кракова, Любліна, Варшави, Ґданська та Білостока. Про це повідомило Польське радіо.

Професор Ґжегож Ґелєрак, директор Військового медичного інституту, заявив на урядовому медичному саміті, що програма триватиме до 2029 року, а перші результати будуть помітні вже у найближчі місяці.

«Ми підготували Національну систему підготовки медичного персоналу. До червня наступного року буде вже навчено перші 2 тисячі працівників. Спершу до реалізації цієї програми буде залучено п’ять центрів у Польщі - у Кракові, Любліні, Варшаві, Ґданську та Білостоці. До 2029 року ми плануємо підготувати весь персонал, який має пройти навчання», – наголосив Ґелєрак

Головною темою саміту стало фінансування системи охорони здоров’я на тлі дефіциту бюджету Національного фонду здоров’я.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Польщі завершило підготовку вказівок для громадян, як діяти у разі війни чи стихійного лиха. Про це повідомив заступник директора департаменту цивільного захисту та кризового управління Польщі Роберт Клоновський. За словами Клоновського, 40-сторінкова брошура під назвою «Посібник з безпеки» містить поради, наприклад, про те, як дістати питну воду, що робити у разі авіаударів або відключення електроенергії.