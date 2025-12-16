Головна Країна Події в Україні
Розвідка спрогнозувала, чи завершиться війна 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян
фото з відкритих джерел

У ГУР назвали запоруку виживання та успіху України у війні з Росією

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував прогнози щодо ймовірного завершення війни у 2026 році. Він наголосив, що замість конкретних дат ключову роль відіграватиме внутрішня та зовнішня стійкість держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Новини.Live».

Речник ГУР МО підкреслив, що досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян.

«Я не буду прогнозувати. Можу сказати, що і українські сили безпеки і оборони, і дипломати, і воєнно-політичне керівництво роблять все можливе для того, щоб якомога швидше був справедливий мир. Зрештою, все суспільство для цього працює», – заявив Юсов.

За словами представника розвідки, ключовим викликом для України у 2026 році залишається збереження консолідації.

«Саме збереження єдності у 2026-му році, єдності в плані внутрішньої ситуації зовнішньополітичних орієнтирів, оцінок по відношенню до дій ворога. Ось збереження єдності – це є головна запорука і нашої стійкості, нашого виживання і нашого успіху», – підсумував Юсов.

Нагадаємо, що 16 грудня лідери Європейського союзу та 10 європейських країн оприлюднили спільну заяву після двох днів мирних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами. У документі зазначено, що було узгоджено план гарантій безпеки для України.  

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США. Він зазначив, що більшість членів Конгресу ставляться до цієї ініціативи позитивно. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів. 

