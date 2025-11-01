Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого

У 2025 році Маркіян Зеленийстав на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Маркіян Зелений боронив Україну у складі Міжнародного легіону ГУР

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Маркіяна Зеленого.

22 жовтня 2025 року поліг захисник України Маркіян Зелений позивний Verde, який боронив Україну у складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Маркіян Зелений народився 28 жовтня 1978 року у Львові. Навчався у ліцеї № 80 Львівської міської ради. Згодом здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Займався підприємницькою діяльністю.

Зі слів рідних, Маркіян був життєрадісним, товариським і доброзичливим. Любив тварин, цікавився історією України, яку знав досконало. Безстрашний і відданий своїй родині, він завжди вмів надихати інших прикладом сили, щирості та любові до життя. Володів англійською мовою на високому рівні. Професійно грав у бадмінтон, захоплювався гірськолижним спортом.

У 2025 році Маркіян Зеленийстав на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому напрямку у складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 22 жовтня 2025 року життя захисника України обірвалося.

Поховали Маркіяна Зеленого 29 жовтня на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

У захисника залишилися дружина, син та батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.