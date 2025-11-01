Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
У 2025 році Маркіян Зеленийстав на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
колаж: glavcom.ua

Маркіян Зелений боронив Україну у складі Міжнародного легіону ГУР

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Маркіяна Зеленого.

22 жовтня 2025 року поліг захисник України Маркіян Зелений позивний Verde, який боронив Україну у складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Маркіян Зелений народився 28 жовтня 1978 року у Львові. Навчався у ліцеї № 80 Львівської міської ради. Згодом здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Займався підприємницькою діяльністю.

Зі слів рідних, Маркіян був життєрадісним, товариським і доброзичливим. Любив тварин, цікавився історією України, яку знав досконало. Безстрашний і відданий своїй родині, він завжди вмів надихати інших прикладом сили, щирості та любові до життя. Володів англійською мовою на високому рівні. Професійно грав у бадмінтон, захоплювався гірськолижним спортом.

У 2025 році Маркіян Зеленийстав на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2025 році Маркіян Зеленийстав на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому напрямку у складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 22 жовтня 2025 року життя захисника України обірвалося.

Поховали Маркіяна Зеленого 29 жовтня на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

У захисника залишилися дружина, син та батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Психологічно Захід готовий воювати проти РФ?
Чому Москва провокує НАТО: дві ключові причини
4 жовтня, 18:10
На Куп'янському напрямку евакуація триває
На Харківщині розшириться територія примусової евакуації сімей з дітьми
3 жовтня, 06:37
Ракета Tomahawk
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
8 жовтня, 04:56
Жінки, яких принижували, знайшли свободу за кордоном
Жінки щасливі через війну? Допис психологині розірвав мережу
21 жовтня, 12:55
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00
Українські захисники ліквідували до сотні окупантів
Сили оборони зачистили від окупантів Торське (відео)
24 жовтня, 17:50
Йоганн Вадефул заявив про підтримку України
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
28 жовтня, 07:20
Зеленський зробив заяву про план щодо припинення вогню
Зеленський повідомив, коли буде готовий план припинення вогню в Україні
27 жовтня, 12:55
Путін грубо наплював на Трампа
У росіян було дві стратегічні задачі. Але щось пішло не так
25 жовтня, 21:41

Суспільство

Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Томагавк». Мовознавиця пояснила, як правильно вимовляти назву американської ракети українською
«Томагавк». Мовознавиця пояснила, як правильно вимовляти назву американської ракети українською
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua