Зеленський повідомив, коли буде готовий план припинення вогню в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський повідомив, коли буде готовий план припинення вогню в Україні
Зеленський зробив заяву про план щодо припинення вогню
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент підкреслив, що план має бути коротким та без зайвих деталей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план щодо припинення вогню в Україні буде розроблено «протягом наступного тижня або десяти днів». Про це він зауважив в інтерв'ю Axios, передає «Главком».

Президент підкреслив, що цей план має бути коротким та без зайвих деталей.

«Кілька коротких моментів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що працюватимемо над ним протягом наступного тижня або десяти днів», – зазначив Зеленський.

Раніше у матеріалі Bloomberg йшлося, що європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду.

За інформацією осіб, обізнаних у цьому питанні, реалізацію запропонованого плану контролюватиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський війна

