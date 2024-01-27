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Замість пензля взяв автомат. Згадаймо Олега Дробоцького

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Замість пензля взяв автомат. Згадаймо Олега Дробоцького
Олег Дробоцький родом з Лановеччини на Тернопільщині загинув у 26 років
фото з відкритих джерел

Талановитий художник добровольцем став на захист України ще до початку повномасштабного вторгнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Дробоцького.

Старший солдат Олег Дробоцький, позивний Художник, загинув 6 березня 2023 року в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині. Воїну було 26 років.

Новини великих медіа все більше нагадують антиутопію Орвелла, де є країна, яка ось переможе у війні, кожен день перемагає все більше і більше, люди живуть собі та механічно виконують свою роботу. На відміну від вигаданого роману, війна справжня як ніколи.

Олег Дробоцький

На війні проти загарбників Олег Дробоцький був стрільцем-санітаром
На війні проти загарбників Олег Дробоцький був стрільцем-санітаром
фото з відкритих джерел

Олег народився в селі Вербовець Тернопільської області. Був творчою дитиною, любив малювати. Тому з вибором фаху довго не вагався. Навчався на відділенні образотворчого мистецтва у Кременецькому коледжі імені Тараса Шевченка. У 2019-му закінчив Львівську академію мистецтв. Писав картини. Влаштовував виставки, одна з них мала назву «20/242: Донецьк. Аеропорт». Після випуску з академії Олег вирішив служити за контрактом у Збройних силах України.

Олег підписав контракт із ЗСУ у 2019 році, одразу після випуску з вишу
Олег підписав контракт із ЗСУ у 2019 році, одразу після випуску з вишу
фото з відкритих джерел

Під час повномасштабного російського вторгнення Художник захищав Україну у складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Обіймав посаду стрільця-санітара. Брав участь у боях на найзапекліших ділянках фронту.

За місяць до смерті Олег написав пронизливий допис і, як виявилось, пророчий
За місяць до смерті Олег написав пронизливий допис і, як виявилось, пророчий
фото: скрін з соцмереж

«Ця війна забирає найкращих! Друже Художник, це була честь знати тебе і служити разом! Сподіваюсь, твої картини будуть висіти в найкращих галереях країни, а неймовірні фото, зроблені тобою, зостануться назавжди в моїй галереї. Слава герою», – написав побратим Назарій.

Олег Дробоцький малював просто у бліндажах
Олег Дробоцький малював просто у бліндажах
фото з відкритих джерел

Про бойовий шлях і смерть свого товариша розповіли побратими із 2-го стрілецького батальйону ДУК «Правий сектор»: «Друг Художник – Олег Дробоцький – досвідчений воїн-доброволець, митець, дронщик у своєму взводі, відповідальний, творчий, мовчазний і професійний. Навчався у Львівській академії мистецтв. Умів по-особливому дивитися на світ та війну, що відобразив у картинах і фото. Військовий досвід здобував у третій стрілецькій роті друга Гонти, далі – на службі за контрактом у ЗСУ, і вже з літа у гарячих боях під Мар'їнкою знову у ДУК. Дякуємо за Чин і Подвиг, друже! Присутній!»

Олег Дробоцький – художник, який віддав своє життя за Україну
Олег Дробоцький – художник, який віддав своє життя за Україну
фото з відкритих джерел

Олега Дробоцького знали як автора пронизливих світлин і картин про війну. Власне, вона була особливою темою його творчості. Ще під час навчання в академії він неодноразово бував як волонтер у зоні бойових дій. Тож знав, про що пише свої полотна.

Олег Дробоцький став символом мужності, сили та відданості своїй країні
Олег Дробоцький став символом мужності, сили та відданості своїй країні
фото з відкритих джерел
Замість пензля взяв автомат. Згадаймо Олега Дробоцького фото 1
фото з відкритих джерел

Йому б у руки пензля замість автомата, – казали прощаючись із Олегом земляки. Бо він не встиг написати найголовнішу й найбажанішу картину в своєму житті, залишивши печаль батькам, коханій дівчині, родині, односельцям, громаді та Україні. Мужній, талановитий, розумний, патріот, Олег поповнив небесне військо. Але залишив і теплі та світлі спогади у серцях друзів і колег-художників.

Картини Олега Дробоцького
Картини Олега Дробоцького
фото з відкритих джерел

«Він мені завжди допомагав, коли я просив. Він був однією з найсвітліших людей, яких я знав. Він пахав. Буває, зайду о другій ночі до нього в кімнату в гуртожитку, він малює, а на фоні – відео про війну на Донбасі. Він це все переживав. Я часто про нього думав і часто його згадував. Розумію, що вже ніколи не потисну його руки і не поговорю з ним про мистецтво. Але я завжди буду пам'ятати і гордитись, що знав і приятелював з Олегом Дробоцьким. Вічна пам'ять полеглому воїну!» – написав товариш Андрій Дяків.

Олег Дробоцький був справжнім патріотом, який боровся за нову – вільну та незалежну Україну
Олег Дробоцький був справжнім патріотом, який боровся за нову – вільну та незалежну Україну
фото з відкритих джерел

«Кожне слово твоє – було мистецтвом. Не лиш картини чи фото, але й ціле життя – зливається в один неповторний витвір мистецтва, написаний Тобою. Твоїм особливим поглядом, манерою, серцем. Мовчазна натура, промовисті очі. Краса і війна – те, що тебе надихало. Смертоносні пригоди завжди викликали на твоєму обличчі посмішку: «Про таке з усіма не поговориш». Чим небезпечніше – тим було цікавіше. Є така особлива порода. Воїнство. І митців, що кожен момент зуміють побачити по-іншому. Обидві поєдналися в тобі. Щире слово підтримки, слухання, мовчання. Порозуміння. Дякую за все, друже!» – написала подруга Ірина Драгущак.

На Донеччині обірвалося молоде життя воїна – художника Олега Дробоцького
На Донеччині обірвалося молоде життя воїна – художника Олега Дробоцького
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: військові війна смерть пам'ять

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