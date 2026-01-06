Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Донеччині. Згадаймо Олега Терещука
На початку повномасштабного вторгнення Терещук двічі приходив до міського ТЦК, однак йому сказали чекати
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Терещука.
35-річний старший солдат Олег Терещук загинув 19 грудня 2025 року внаслідок удару ворожого дрона в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.
Олег Терещук народився 11 травня 1990 року в селі Стеблівка Рівненського району. Навчався у Мізоцькій школі, згодом здобув фах автослюсаря у Здолбунові.
Після строкової служби в армії працював начальником охорони у Києві, згодом переїхав до Рівного. Тут був комплектувальником на складах побутової хімії та бакалії.
На початку повномасштабного вторгнення чоловік двічі приходив до міського ТЦК, однак йому сказали чекати. У вересні 2025 року Олега Терещука мобілізували до лав Збройних сил України.
«З самого дитинства Олег захоплювався футболом. Майже до 30 років грав за мізоцькі команди на рівні району та області. Згодом отримав травму ноги й завершив кар’єру гравця. Чоловік був добрим та чуйним, завжди всім допомагав і дуже любив свою сім’ю», – розповіла дружина захисника.
35-річний старший солдат Олег Терещук загинув 19 грудня 2025 року внаслідок удару ворожого дрона в Донецькій області.
Прощання з Олегом Терещуком відбулося 30 грудня, о 10:00 на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на кладовищі в селі Стеблівка Рівненського району.
У захисника залишилися дружина, син, мама та двоє сестер.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Коментарі — 0