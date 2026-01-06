Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Донеччині. Згадаймо Олега Терещука

Олега Терещука мобілізували до лав Збройних сил Україну у вересні 2025 року

На початку повномасштабного вторгнення Терещук двічі приходив до міського ТЦК, однак йому сказали чекати

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Терещука.

35-річний старший солдат Олег Терещук загинув 19 грудня 2025 року внаслідок удару ворожого дрона в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олег Терещук народився 11 травня 1990 року в селі Стеблівка Рівненського району. Навчався у Мізоцькій школі, згодом здобув фах автослюсаря у Здолбунові.

Після строкової служби в армії працював начальником охорони у Києві, згодом переїхав до Рівного. Тут був комплектувальником на складах побутової хімії та бакалії.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік двічі приходив до міського ТЦК, однак йому сказали чекати. У вересні 2025 року Олега Терещука мобілізували до лав Збройних сил України.

У вересні 2025 року Олега Терещука мобілізували до лав Збройних сил Україн фото: Рівненська міська рада

«З самого дитинства Олег захоплювався футболом. Майже до 30 років грав за мізоцькі команди на рівні району та області. Згодом отримав травму ноги й завершив кар’єру гравця. Чоловік був добрим та чуйним, завжди всім допомагав і дуже любив свою сім’ю», – розповіла дружина захисника.

35-річний старший солдат Олег Терещук загинув 19 грудня 2025 року внаслідок удару ворожого дрона в Донецькій області.

Прощання з Олегом Терещуком відбулося 30 грудня, о 10:00 на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на кладовищі в селі Стеблівка Рівненського району.

Траурний портрет захисника України Олега Терещука фото: Рівненська міська рада

Прощання з Олегом Терещуком фото: Рівненська міська рада

Рідні прощаються із захисником фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, син, мама та двоє сестер.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.