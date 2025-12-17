Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели

Представники Конгресу США провели закритий брифінг, де обговорили можливе збройне втручання до Венесуели

Сполучені Штати можуть розпочати воєнні дії проти Венесуели найближчим часом. Про таку ймовірність заявив медійник Такер Карлсон, зазначаючи, що офіційне оголошення війни може пролунати вже цієї вночі під час виступу Дональда Трампа, повідомляє «Главком».

За словами Карлсона, представники Конгресу США вже провели закритий брифінг, присвячений обговоренню можливого збройного втручання. Журналіст припускає, що під час звернення до американського народу, яке заплановане на 21:00 за східним часом (04:00 18 грудня за Києвом), президент може підтвердити початок операції. Водночас, він зауважив, що наразі володіє лише обмеженими даними, тому стовідсоткової впевненості у такому розвитку подій немає.

Карлсон, який тривалий час спостерігає за зовнішньою політикою Вашингтона щодо подібних режимів, висловив скепсис стосовно такого кроку. На його думку, досвід останніх десятиліть свідчить про те, що пряма військова агресія зазвичай не відповідає стратегічним інтересам США.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Згодом Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.

Як повідомлялось, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду.