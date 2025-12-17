Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
фото: The White house/Facebook

Представники Конгресу США провели закритий брифінг, де обговорили можливе збройне втручання до Венесуели 

Сполучені Штати можуть розпочати воєнні дії проти Венесуели найближчим часом. Про таку ймовірність заявив медійник Такер Карлсон, зазначаючи, що офіційне оголошення війни може пролунати вже цієї вночі під час виступу Дональда Трампа, повідомляє «Главком».

За словами Карлсона, представники Конгресу США вже провели закритий брифінг, присвячений обговоренню можливого збройного втручання. Журналіст припускає, що під час звернення до американського народу, яке заплановане на 21:00 за східним часом (04:00 18 грудня за Києвом), президент може підтвердити початок операції. Водночас, він зауважив, що наразі володіє лише обмеженими даними, тому стовідсоткової впевненості у такому розвитку подій немає.

Карлсон, який тривалий час спостерігає за зовнішньою політикою Вашингтона щодо подібних режимів, висловив скепсис стосовно такого кроку. На його думку, досвід останніх десятиліть свідчить про те, що пряма військова агресія зазвичай не відповідає стратегічним інтересам США.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Згодом Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели. 

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.

Як повідомлялось, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду. 

Теги: Венесуела США війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фон дер Ляєн підкреслила, що «ніхто інший не має права втручатися, це однозначно», коментуючи нову Стратегію національної безпеки США
Урсула фон дер Ляєн після критики Трампа: ніхто не втручатиметься у європейську демократію
11 грудня, 23:56
Келлог: Останні 10 метрів до мети завжди є найскладнішими
Келлог заявив, що мирна угода вийшла на фінішну пряму
7 грудня, 11:09
Трамп схвалив будівництво і підводна гонка озброєнь в Азії посилюється
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
5 грудня, 17:37
27 листопада американці святкують День подяки
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
27 листопада, 06:25
Віткофф і Ушаков
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
26 листопада, 09:05
Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін є великим лідером
Сі Цзіньпін провів переговори з Трампом
24 листопада, 17:11
Наслідки обстрілу Харкова
Атака на Харків, деталі про переговори України та США: головне за ніч
24 листопада, 05:25
Нелю Штепу судять з 2014 року
Не може пересуватися без сторонньої допомоги. З’явилися нові дані про стан здоров’я обвинуваченої Нелі Штепи
23 листопада, 17:28
Країна хоче купити до пів сотні винищувачів F-35
Трамп підтвердив намір продати Саудівській Аравії винищувачі F-35
18 листопада, 06:39

Політика

Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Сенат США схвалив оборонний бюджет: скільки передбачено для України
Сенат США схвалив оборонний бюджет: скільки передбачено для України
Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де вирішиться доля активів РФ
Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де вирішиться доля активів РФ
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua