На фронті загинула військовослужбовиця УДА. Згадаймо Лану Чорногорську

До лав Української добровольчої армії Саті приєдналася у 2024 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо

1 січня на південному напрямку фронту загинула військовослужбовиця Української добровольчої армії, операторка БПЛА, мисткиня і журналістка Лана Саті Чорногорська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на службу безпілотної авіації УДА.

Відомо, що військова загинула внаслідок влучання ворожого БПЛА.

Лана Чорногорська із побратимом фото з відкритих джерел

«Саті була відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою. Окрім військової діяльності Саті була мисткинею, культурною діячкою та активісткою. В підрозділі займалася різною роботою: від підготовки дронів – до їх бойового застосування, була як пілотом, так і штурманом різних БПЛА. Для нашого підрозділу це велика втрата», – розповіли побратими.

Саті була мисткинею, культурною діячкою та активісткою фото: Служба безпілотної авіації Української Добровольчої Армії

Військовослужбовиця загинула внаслідок влучання російського БпЛА.

Лана Чорногорська в підрозділі займалася від підготовки дронів до їх бойового застосування, була як пілотом, так і штурманом різних БпЛА.

Саті приєдналася до лав УДА у 2024 році фото: Лана Іноді/Facebook

Лана народилася у Запоріжжі, навчалася у Дніпрі, мешкала в Києві, Одесі та Львові, проте особливо цінувала Харків, який називала своїм містом.

До служби в ЗСУ працювала журналісткою харківського медіа «Люк», була громадською активісткою та мисткинею.

«Лана була частиною нашої команди, і слово «була» стає неможливим поруч з її іменем. Ці роки спільної роботи та дружби були неймовірною пригодою з купою сміху, суперечок, спільних подій та ідей. Велике щастя знати тебе і твій характер, дізнатись про твою неосяжну ніжність, коли справа стосується близьких, і місцями неможливу впертість, коли йдеться про принципи, – ділиться Катерина Переверзева, співзасновниця і головна редакторка медіа «Люк».

Лана Чорногорська фото: Лана Іноді/Facebook

У 2024 році Лана долучилася до підрозділу «Удачники» Української добровольчої армії та обрала собі позивний «Саті». Пройшла навчання і виконувала важливі завдання на передовій.

В серпні 2025 року Лана стала гостею восьмого випуску відеоподкасту «Межиріччя» від медіа «Люк». В ньому вона розповіла про свій шлях від волонтерства до служби у підрозділі дронів, виклики бойового досвіду та силу команди, яка тримається на довірі й мотивації. І, звичайно, згадала Харків, який для Лани став містом особливих спогадів і творчих ініціатив, що продовжують жити та розвиватися навіть у воєнний час.

На загибель Лани Чорногорської у соцмережі відреагувала поетеса, волонтерка, парамедикиня добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Олена Герасим’юк. «Моя читачка і посестра з УДА. Невимовно боляче. Честь», – написала вона.

Лана Чорногорська фото: Лана Іноді/Facebook

«Лана Іноді на щиті! Зіронько, світла памʼять! Нема ніяких слів», – написав у мережі музикант і волонтер Олег Каданов.

Журналіст, а нині військовослужбовець ЗСУ Богдан Логвиненко, пригадав про своє знайомство з Саті.

«Мені здається, їй було 16 або 17, коли ми познайомились у селі Ботієве на Приазовʼї в 2016, де знімали з експедицією Ukraїner. Саті тоді називалась Лана. Вона ображалась, злилась, що ми знімали не те й не так, як їй би хотілось. Вона була дуже запальною юначкою, то видаляла, то додавала знову мене до друзів. Уже за місяць Саті втекла з дому і приїхала волонтерити до Львова на «Мандри.Форум» в рамках Форуму видавців. Якийсь час вона їздила за нами, декілька разів зупинялась у мене в комуналці, я залишав їй ключі, коли ми були в експедиції, аби вона трохи пожила в Києві. Спочатку Лана говорила принципово російською, бо вважала, що мову хтось навʼязує. Я не маю зараз сил написати більше. Учора Лана (Саті) загинула, захищаючи нас із вами, вона була ще такою молодою і такою світлою», – написав Логвиненко.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.