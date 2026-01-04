На фронті загинула військовослужбовиця УДА. Згадаймо Лану Чорногорську
До лав Української добровольчої армії Саті приєдналася у 2024 році
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо
1 січня на південному напрямку фронту загинула військовослужбовиця Української добровольчої армії, операторка БПЛА, мисткиня і журналістка Лана Саті Чорногорська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на службу безпілотної авіації УДА.
Відомо, що військова загинула внаслідок влучання ворожого БПЛА.
«Саті була відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою. Окрім військової діяльності Саті була мисткинею, культурною діячкою та активісткою. В підрозділі займалася різною роботою: від підготовки дронів – до їх бойового застосування, була як пілотом, так і штурманом різних БПЛА. Для нашого підрозділу це велика втрата», – розповіли побратими.
Лана народилася у Запоріжжі, навчалася у Дніпрі, мешкала в Києві, Одесі та Львові, проте особливо цінувала Харків, який називала своїм містом.
До служби в ЗСУ працювала журналісткою харківського медіа «Люк», була громадською активісткою та мисткинею.
«Лана була частиною нашої команди, і слово «була» стає неможливим поруч з її іменем. Ці роки спільної роботи та дружби були неймовірною пригодою з купою сміху, суперечок, спільних подій та ідей. Велике щастя знати тебе і твій характер, дізнатись про твою неосяжну ніжність, коли справа стосується близьких, і місцями неможливу впертість, коли йдеться про принципи, – ділиться Катерина Переверзева, співзасновниця і головна редакторка медіа «Люк».
У 2024 році Лана долучилася до підрозділу «Удачники» Української добровольчої армії та обрала собі позивний «Саті». Пройшла навчання і виконувала важливі завдання на передовій.
В серпні 2025 року Лана стала гостею восьмого випуску відеоподкасту «Межиріччя» від медіа «Люк». В ньому вона розповіла про свій шлях від волонтерства до служби у підрозділі дронів, виклики бойового досвіду та силу команди, яка тримається на довірі й мотивації. І, звичайно, згадала Харків, який для Лани став містом особливих спогадів і творчих ініціатив, що продовжують жити та розвиватися навіть у воєнний час.
На загибель Лани Чорногорської у соцмережі відреагувала поетеса, волонтерка, парамедикиня добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Олена Герасим’юк. «Моя читачка і посестра з УДА. Невимовно боляче. Честь», – написала вона.
«Лана Іноді на щиті! Зіронько, світла памʼять! Нема ніяких слів», – написав у мережі музикант і волонтер Олег Каданов.
Журналіст, а нині військовослужбовець ЗСУ Богдан Логвиненко, пригадав про своє знайомство з Саті.
«Мені здається, їй було 16 або 17, коли ми познайомились у селі Ботієве на Приазовʼї в 2016, де знімали з експедицією Ukraїner. Саті тоді називалась Лана. Вона ображалась, злилась, що ми знімали не те й не так, як їй би хотілось. Вона була дуже запальною юначкою, то видаляла, то додавала знову мене до друзів. Уже за місяць Саті втекла з дому і приїхала волонтерити до Львова на «Мандри.Форум» в рамках Форуму видавців. Якийсь час вона їздила за нами, декілька разів зупинялась у мене в комуналці, я залишав їй ключі, коли ми були в експедиції, аби вона трохи пожила в Києві. Спочатку Лана говорила принципово російською, бо вважала, що мову хтось навʼязує. Я не маю зараз сил написати більше. Учора Лана (Саті) загинула, захищаючи нас із вами, вона була ще такою молодою і такою світлою», – написав Логвиненко.
