Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося
Ціни на картоплю зросли, а площі під нею зменшилися через війну
фото з відкритих джерел

Виробництво картоплі зменшилося на 11%, а ціни для споживачів майже подвоїлися

Площі під картоплею в Україні за час війни скоротилися на 21%, а обсяг виробництва знизився на 11%. Ціни на коренеплід зросли майже вдвічі – з 11,2 грн до 24 грн за кілограм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE).

Український ринок картоплі зазнав значних втрат через війну та окупацію південних регіонів країни. Станом на 2024 рік під вирощування картоплі відведено 47,1 тис. га – понад третину площ, призначених для посіву коренеплодів, овочів та баштанних культур.

Порівняно з довоєнним 2021 роком, площі під картоплею скоротилися на 21%, а виробництво – на 11%. Особливо постраждала надрання картопля, що вирощується переважно на півдні країни, яка фактично зникла з ринку.

Ціни на картоплю для споживачів зросли майже вдвічі: з 11,2 грн за кілограм у 2021 році до 24 грн у 2024 році. Період низьких цін скоротився з 10 місяців до 2–4 місяців у 2023–2024 роках.

Імпорт картоплі, який у 2022 році скоротився у 17 разів, відновився, але змінилася його географія. Якщо раніше основними постачальниками були Білорусь та Росія, то 2024 року лідирують Азербайджан, Туреччина, Греція, Македонія та Грузія.

Аналітики  підкреслюють, що війна суттєво вплинула на внутрішнє виробництво та ринок картоплі, змінюючи як пропозицію, так і цінову динаміку.

Нагадаємо, щороку в Україні вирощується понад 10 мільйонів тонн картоплі. Однак попри обсяги та стабільний попит на українському ринку, картопля – не є експортним продуктом. Неможливість постачання української картоплі до ЄС має чимало причин та перешкод, які також впливають на внутрішній розвиток цієї галузі.

На початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.

Водночас у жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії вразили результатами врожайності, які перевищили показники Польщі. Наші аграрії представили на заході 79 сортів картоплі, деякі з цих сортів та якість овочів здивували польського фермера. Він назвав врожайність української картоплі «неймовірною».

Читайте також:

Теги: війна ринок аграрії Україна картофель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старший сержант 81 Окремого батальйона зв’язку Любомир Романюк
Доброволець Любомир Романюк: Армія має провести аудит – скільки військових з 1 млн сидять в тилу
1 жовтня, 20:00
Орбан: ВВП росіян розміром з арахіс
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
1 жовтня, 08:56
Торік банк закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
3 жовтня, 17:32
Трамп: у мене все чудово, я чудово проводжу час
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»
12 жовтня, 10:49
Трамп заявив, що Путін поважає Ердогана
Трамп повідомив, хто відіграє важливу роль у врегулюванні війни в Україні
14 жовтня, 02:42
Зеленський: Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі
Зеленський прокоментував нічний удар РФ по Кривому Рогу
17 жовтня, 02:48
На електронних торгах ДОТ вдалося досягти суттєвої економії
«Пакунок пораненого»: законтрактовано перші 50 тис. наборів
17 жовтня, 13:17
Ситуація на фронті 19 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року
19 жовтня, 08:33
Наслідки атаки РФ на Харків 22 жовтня 2025 року
Посланець Путіна зробив цинічну заяву про удари Росії по дитсадках
25 жовтня, 17:57

Економіка

Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»
Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»
Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося
Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua