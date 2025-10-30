Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося

Ціни на картоплю зросли, а площі під нею зменшилися через війну

Виробництво картоплі зменшилося на 11%, а ціни для споживачів майже подвоїлися

Площі під картоплею в Україні за час війни скоротилися на 21%, а обсяг виробництва знизився на 11%. Ціни на коренеплід зросли майже вдвічі – з 11,2 грн до 24 грн за кілограм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE).

Український ринок картоплі зазнав значних втрат через війну та окупацію південних регіонів країни. Станом на 2024 рік під вирощування картоплі відведено 47,1 тис. га – понад третину площ, призначених для посіву коренеплодів, овочів та баштанних культур.

Порівняно з довоєнним 2021 роком, площі під картоплею скоротилися на 21%, а виробництво – на 11%. Особливо постраждала надрання картопля, що вирощується переважно на півдні країни, яка фактично зникла з ринку.

Ціни на картоплю для споживачів зросли майже вдвічі: з 11,2 грн за кілограм у 2021 році до 24 грн у 2024 році. Період низьких цін скоротився з 10 місяців до 2–4 місяців у 2023–2024 роках.

Імпорт картоплі, який у 2022 році скоротився у 17 разів, відновився, але змінилася його географія. Якщо раніше основними постачальниками були Білорусь та Росія, то 2024 року лідирують Азербайджан, Туреччина, Греція, Македонія та Грузія.

Аналітики підкреслюють, що війна суттєво вплинула на внутрішнє виробництво та ринок картоплі, змінюючи як пропозицію, так і цінову динаміку.

Нагадаємо, щороку в Україні вирощується понад 10 мільйонів тонн картоплі. Однак попри обсяги та стабільний попит на українському ринку, картопля – не є експортним продуктом. Неможливість постачання української картоплі до ЄС має чимало причин та перешкод, які також впливають на внутрішній розвиток цієї галузі.

На початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.

Водночас у жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії вразили результатами врожайності, які перевищили показники Польщі. Наші аграрії представили на заході 79 сортів картоплі, деякі з цих сортів та якість овочів здивували польського фермера. Він назвав врожайність української картоплі «неймовірною».