Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер

Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»

На думку президента Зеленського, навіть в американців немає чіткого розуміння, що пропонують росіяни

Росіяни в обмін на вихід України з території Донецької та Луганської областей нібито готові вийти з тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей. Однак під час цих розмов хотілося б зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни, адже поки чіткої позиції немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі сходу – а саме з Донбасу. Повністю з Донецької та Луганської областей. Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що наразі Москва не озвучує вимог щодо української армії, мови, релігії чи зміни політичного керівництва. Однак, на його думку, якщо Україна погодиться на «погане територіальне рішення», Кремль спробує нав’язати й інші умови. «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», тобто територіальні поступки, то все інше вони спробують вирішити і без нас», – пояснив він.

Президент також додав, що у розмовах про можливе перемир’я російська сторона знову просуває тезу, що Україна нібито готується до наступу, а тому не можна дозволяти їй «паузу».

Зеленський навів приклад Південної Кореї, яка, маючи гарантії безпеки США, змогла стати успішною державою, попри відсутність фінальної мирної угоди з Північною Кореєю. «Якщо у нас буде угода така фундаментальна, і такий довгий її шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки, хто собі ворог? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є зупинка, припинення вогню, і є сильні гарантії безпеки, що Путін не піде знову, для чого мені порушувати це? Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів», – сказав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Заява з’явилася на тлі інформації американських медіа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до територіальних поступок в Україні. Як повідомило The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Раніше повідомлялось, що якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною в рамках переговорів, це покращить позиції Росії для потенційного наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Натомість Україна змушена буде поспіхом формувати нові оборонні лінії, інколи в невигідних для себе районах.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявляв, що йому вдасться захопити Донецьку область до кінця року.

Згідно з прогнозом, The Economist, за умови збереження теперішніх темпів просування російська окупаційна армія не зможе захопити територію України у найближчі 100 років. Під час так званого «літнього наступу», який тривав від травня цього року, військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території. При цьому ключові міста на Донеччині – Покровськ та інші – досі контролюються українськими військами.