Зазнав смертельного поранення, прикриваючи побратимів. Згадаймо Олександра Мойсеєва

У 2014 році Мойсеєв уклав контракт з Державною прикордонною службою України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Мойсеєва.

10 листопада 2024 року, прикриваючи побратимів, дістав важке поранення, несумісне з життям, прикордонник Олександр Мойсеєв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Олександр народився 12 лютого 1993 року у місті Балта на Одещині. Проходив строкову службу у Військово-морських силах України в місті Севастополь. У 2014 році уклав контракт з Державною прикордонною службою України.

У 2014 році уклав контракт з Державною прикордонною службою України фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Прикордонник проходив службу в Краматорському, Одеському та Подільському загонах. У 2017 році, під час служби в Подільському загоні, Олександр зустрів своє кохання – Анастасію, яка також служила в лавах прикордонників. Його ніжне звертання до дружини – «Куколка» – стало приводом для того, щоб і побратими почали називати його так само. Так народився його позивний «Куколка».

Олександр Мойсеєв із дружиною Анастасією фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Олександр Мойсеєв (зправа) із побратимом фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

З 2014 року Олександр Мойсеєв брав безпосередню участь в боях проти незаконних військових формувань в н.п. Дмитрівка, Маринівка, Амвросіївка Донецької області, а також в Зеленопіллі та Довжанському на Луганщині. Під час виходу з так званого «Довжанського котла» Олександр отримав своє перше поранення.

4 жовтня 2024 року під щільним вогнем противника взяв участь в евакуації поранених побратимів, забезпечивши їх швидку доставку до медичного пункту фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Початок повномасштабного вторгнення РФ прикордонник зустрів у відпустці в Одесі, після чого негайно прибув до свого підрозділу. 2 березня 2022 року він з побратимами тримав оборону на околицях Новотроїцького, а згодом – Мар’їнки. 7 січня 2023 року вибув у район безпосереднього бойового зіткнення з ворожою армією неподалік н.п. Костянтинівка, Водяне та Вугледар.

У 2023 році Олександр закінчив Національну академію ДПСУ. З 22 жовтня 2023 року по 7 січня 2024 року виконував бойові завдання в Серебрянському лісі, де, перебуваючи на вогневих позиціях, в стрілецьких боях стримував ворога та не допустив його просування вглиб нашої держави. З 8 серпня 2024 року виконував бойові завдання на Вовчанському напрямку. 4 жовтня 2024 року під щільним вогнем противника взяв участь в евакуації поранених побратимів, забезпечивши їх швидку доставку до медичного пункту. 10 листопада 2024 року виконував бойові завдання на Харківщині та під систематичним ракетно-артилерійським і мінометним обстрілами гідно тримав оборону у своїй зоні відповідальності. Коли зрозумів, що противник не зупиниться, доки не зможе зруйнувати укриття, здійснив спробу з помпової рушниці знищити ворожий безпілотник, вдалося збити два дрони. Але, на жаль, під час одного з ворожих скидів, прикриваючи побратимів, дістав важке поранення, несумісне з життям.

Олександр Мойсеєв із дружиною Анастасією фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Штаб-сержант Мойсеєв Олександр Ігорович посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Мойсеєв посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.