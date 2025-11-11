Головна Країна Події в Україні
Аналітики оцінили ситуацію біля Покровська та Мирнограда

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Аналітики оцінили ситуацію біля Покровська та Мирнограда
Окупанти атакують Покровськ
фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ/Telegram

Російські війська продовжують просування на сході та півдні Покровська

Ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Українські війська нещодавно звільнили Родинське (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг кишені. Захисники одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню російських військ на південному фланзі кишені.

Аналітики зазначають, що просування окупантів на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступи ЗСУ. Російські війська продовжують просування на сході та півдні Покровська, що може свідчити про те, що вони спробують створити «підкишеню», щоб підтримати зусилля з оточення Сил оборони у місті і, зрештою, змусити українські війська відступити.

Росіяни, ймовірно, також зберігають контроль над вогнем по українських наземних лініях комунікацій (GLOC) у кишені, що ускладнює українську логістику. Окупанти, як зазначають аналітики, одночасно працюють над завершенням оточення всієї кишені та зменшенням її. Перспективи та терміни цих зусиль залишаються неясними.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області. 

Теги: війна Донеччина ISW Покровськ

