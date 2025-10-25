Поліг під час бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Олексія Карасьова

Мама захисника народилася у Росії, а тато у Білорусі, але Олексій завжди позиціонував себе українцем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Карасьова.

6 жовтня 2025-го року, під час стрілецького бою з окупантами у Донецькій області, загинув солдат Олексій Карасьов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олексій Карасьов народився 2 березня 1988 року у Рівному. Навчався у місцевій 23-ій школі. Після здобуття середньої освіти пішов в армію – там був старшим розвідником. У цивільному житті працював на будівництві, їздив на заробітки у Польщу.

Близькі та друзі запам’ятали хлопця добрим та щирим, завжди готовим прийти на допомогу. Його мама народилася у Росії, а тато у Білорусі, але Олексій завжди позиціонував себе українцем.

Олексія Карасьова мобілізували до лав Збройних Сил у листопаді 2024-го року фото: Рівненська міська рада

На початку цього року боєць отримав численні осколкові поранення. Пройшов реабілітацію і повернувся до виконання військових обов’язків.

Військовий тримає траурний портрет захисника України Олексія Карасьова фото: Рівненська міська рада

Прощання з Олексієм Карасьовим відбулося 21 жовтня у Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв обласного центру. З найрідніших в Олексія залишилася тільки мати.

Прощання з Олексієм Карасьовим фото: Рівненська міська рада

