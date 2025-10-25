Головна Країна Суспільство
Поліг під час бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Олексія Карасьова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Олексію Карасьову назавжди 37 років
колаж: glavcom.ua

Мама захисника народилася у Росії, а тато у Білорусі, але Олексій завжди позиціонував себе українцем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Карасьова.

6 жовтня 2025-го року, під час стрілецького бою з окупантами у Донецькій області, загинув солдат Олексій Карасьов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.  

Олексій Карасьов народився 2 березня 1988 року у Рівному. Навчався у місцевій 23-ій школі. Після здобуття середньої освіти пішов в армію – там був старшим розвідником. У цивільному житті працював на будівництві, їздив на заробітки у Польщу.

Близькі та друзі запам’ятали хлопця добрим та щирим, завжди готовим прийти на допомогу. Його мама народилася у Росії, а тато у Білорусі, але Олексій завжди позиціонував себе українцем.

фото: Рівненська міська рада

На початку цього року боєць отримав численні осколкові поранення. Пройшов реабілітацію і повернувся до виконання військових обов’язків.

37-річний солдат Олексій Карасьов загинув 6 жовтня 2025-го року під час стрілецького бою з окупантами у Донецькій області.

фото: Рівненська міська рада

Прощання з Олексієм Карасьовим відбулося 21 жовтня у Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв обласного центру. З найрідніших в Олексія залишилася тільки мати.

Прощання з Олексієм Карасьовим
фото: Рівненська міська рада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

