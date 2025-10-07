Головна Країна Події в Україні
Як працювали українські безпілотні системи у вересні: Сирський потішив новиною

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Як працювали українські безпілотні системи у вересні: Сирський потішив новиною
Сирський: Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету
фото: Олександр Сирський

Сирський: Безпілотні системи – «вагомий аргумент» проти ворога, ефективність ураження зросла

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про значне зростання ефективності застосування українських безпілотних систем (БпС) у вересні, назвавши їх «вагомим аргументом для стримування та знищення противника» в умовах переваги ворога в особовому складі. Протягом вересня безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8 % більше, ніж у серпні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

Сирський наголосив, що Україна не має іншого вибору, як «воювати якістю та вмінням». За даними, озвученими під час наради з питань розвитку безпілотних систем, українські підрозділи демонструють помітний прогрес:

«Так, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні. Із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця). Кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем», – розповів Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що перевага у застосуванні FPV-дронів і надалі на боці України, проте противник «робить усе, щоб наблизитись до паритету».

На нараді була заслухана доповідь розвідників щодо розвитку російських військ БпС, їхніх нових підрозділів, технічних рішень та планів.

«Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів БпС, витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп!», – підкреслив Сирський.

У зв'язку з цим, у ЗСУ триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем (СБС) та розгортається відповідна рекрутингова кампанія.

Олександр Сирський пообіцяв, що безпілотні системи отримуватимуть його «першочергове сприяння», та визначив завдання щодо оптимізації структури підрозділів БпС та поліпшення їхньої взаємодії з піхотними частинами.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що відбувається на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Як інформує «Главком», про це він повідомив у Telegram.

«Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника», – розповів Сирський.

Щодо Добропільського напрямку, ЗСУ підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога, знищують його логістику.

Теги: безпілотник війна Повітряні сили ЗСУ Олександр Сирський

Як працювали українські безпілотні системи у вересні: Сирський потішив новиною
Як працювали українські безпілотні системи у вересні: Сирський потішив новиною
