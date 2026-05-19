Колумбійський доброволець понад 100 днів утримував позицію під атаками РФ

Іванна Гончар
Доброволець зізнається, що найважче на фронті це постійні дрони над головою
фото: ildu.mil.gov.ua
У 47-й бригаді доброволець пройшов понад 20 днів інтенсивної підготовки

Колумбійський доброволець Хайме з позивним «Торнадо», який служить у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», понад 110 днів утримував бойову позицію на Сумщині, відбиваючи постійні атаки російських окупантів. Про це йдеться на сторінці Інтернаціонального легіону оборони України, пише «Главком».

До приїзду в Україну чоловік працював у Колумбії монтажником віконних конструкцій з алюмінію та скла. Востаннє військовий досвід він мав ще 20 років тому під час служби у колумбійській армії.

Після вступу до лав ЗСУ «Торнадо» пройшов підготовку у 47-й бригаді. За його словами, навчання тривали понад 20 днів і включали роботу з різними видами зброї – від гвинтівок до гранатометів і протидронових систем.

Найважчим на фронті доброволець називає постійну небезпеку від російських дронів. «Тут, на війні, все більше подій пов’язані з дронами, працюють важкі і складні дрони, але якщо людина вміє діяти за таких умов – можна рухатися вперед», – каже він.

Боєць зізнається, що понад 100 днів на позиції стали надлюдським випробуванням. «Дуже складно, але ми з товаришем змогли впоратися, і було зроблено усе необхідне. Страх був, так, але його треба долати і вміти зберігати спокій», – розповів доброволець.

Колумбієць наголошує, що люди, які приїжджають воювати за Україну, повинні чітко розуміти реальність війни. Попри втому після тривалих боїв, після відновлення Хайме планує знову повернутися на фронт.

Говорячи про російських військових, «Торнадо» зазначив, що не вважає їх «невразливими».

«Вони такі ж люди, як і ми, з плоті і крові. Але вони приходять зі злом і творять зло в Україні. Тож ми робимо те, що повинні», – додав боєць.

До слова, іноземні добровольці, які планують підписати контракт зі ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби.

