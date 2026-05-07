Зеленський з іронією відреагував на плани іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зеленський зробив заяву про перемир'я РФ
фото: скриншот з відео

Президент: Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не рекомендує бути в Москві 9 травня представникам інших держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1534-го дня війни.

Зеленський заявив, що Україна пропонувала Росії припинити вогонь уже не вперше. За його словами, цього разу йшлося про припинення вогню з 6 травня. «Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії», – сказав він.

«Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати, убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо», – додав президент.

Зеленський підсумував: «Тільки за цю добу росіяни били по периметру всієї нашої лінії державного захисту від Чернігівщини до Миколаївщини. Були ураження потягів – це звичайні цивільні потяги, жодного воєнного сенсу. Також росіяни били по енергетичних об’єктах та по звичайних житлових будинках, знову і знову. Українська позиція максимально прозора й чесна: Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій».

Нагадаємо, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом.

Як повідомлялося, щонайменше у 15 регіонах Росії вже офіційно скасували військові паради на 9 травня. Йдеться про Білгородську, Воронезьку, Курську, Брянську, Ростовську, Рязанську, Саратовську, Калузьку, Орловську, Псковську, Новгородську, Нижньогородську та Ленінградську області, а також Краснодарський край і Чувашію.

До слова, на парад 9 травня у Москві до російського диктатора Володимира Путіна планують приїхати лише кілька іноземних лідерів, попри попередні заяви російської пропаганди про «масову міжнародну підтримку».

Теги: парад Володимир Зеленський війна

