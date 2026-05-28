Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки

Інформація про постраждалих не надходила
фото: Олег Кіпер/Telegram
Безпілотник влучив у житловий будинок

Уночі російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, російський дрон влучив у приватний житловий будинок та обʼєкт інфраструктури. У прилеглих будинках пошкоджено скління.

«На щастя, інформація про постраждалих не надходила», – додав Кіпер.

До слова, у середу, 27 травня, російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждали 36-річна жінка з двома доньками віком шість і три роки. У них – мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Усі троє перебувають під наглядом медиків.

Також через влучання російського безпілотника вщент вигоріло приміщення відділення №300 «Нової пошти» у селі Лиманка Одеської області. За словами пресслужби «Нової пошти», логістичні маршрути вже перебудовано, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Також невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення.

