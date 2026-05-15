Атака на Рязань: чим важливий уражений нафтопереробний завод

Рязанський нафтопереробний завод входить до структури ПАТ «Роснефть»

У ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязань у Росії. Під удар потрапив нафтопереробний завод «Роснефти» – один із найбільших НПЗ країни, на території підприємства спалахнула пожежа. «Главком» розповідає, що відомо про Рязанський нафтопереробний завод та його значення для Росії.

Атака на Рязанський нафтопереробний завод

Російська Рязань зазнала масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а OSINT-аналітики підтвердили ураження об’єкта паливно-енергетичного комплексу РФ.

За даними аналітиків, під удар потрапив Рязанський нафтопереробний завод, що входить до структури ПАТ «Роснефть». Опубліковані очевидцями фото та відео з мікрорайону Олімпійське містечко свідчать про пожежу на території підприємства.

Що відомо про Рязанський НПЗ?

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, його було введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Потужність заводу становить близько 17-18 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє авіаційний гас, дизельне пальне та бензин різних марок.

У 1963 році заводом для власних потреб було запущено трамвайну систему, що зв'язала його з районом «Міський Гай». До приватизації та реструктуризації ЗАТ «Рязанський трамвай» було одним із підрозділів Рязанського НПЗ.

Рязанський нафтопереробний завод входить до найбільших НПЗ РФ фото: premierstroy

Експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар зазначив, що Рязанський НПЗ є третім за потужністю в РФ після Омського та Кірішського нафтопереробних заводів.

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак, що створює проблеми для паливної логістики країни-агресора.

Рязань – столиця російських десантників

Рязань офіційно вважається «столицею ПДВ». Там розташоване Рязанське гвардійське вище повітряно-десантне командне училище імені генерала армії В. Ф. Маргелова, нагороджене орденом Суворова та двічі орденом Червоного Прапора.

Також там дислокується 137-й гвардійський парашутно-десантний полк.

