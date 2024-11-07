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Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині
За словами президента, війська КНДР перебувають у Курській області
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, частина солдатів КНДР вже брала участь в боях проти захисників

На прикордонних з Україною територіях Росії присутні 11 тис. північнокорейських військових. Частина цих військ вже брала участь у військових діях проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

За словами президента, серед північнокорейських військових вже є втрати. Наразі війська КНДР перебувають у Курській області.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, на «українському плацдармі» в Курській області 6 листопада продовжувалися обмежені зіткнення, однак ані ЗСУ, ані війська РФ не досягли просування.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що на аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями.

Як пише The New York Times, солдати Північної Кореї, яких відправили воювати в Курській області РФ, зазнали перших втрат у бою з Силами оборони України.

Раніше повідомлялося, що в Курській області вже відбулись перші зіткнення між Збройними силами України та північнокорейськими солдатами, але наразі вони були «маломасштабними».

До слова, росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї, яких зосереджують на території Курської області. Їх обережно починають заводити на позиції довкола міста Суджа.

Теги: Північна Корея Володимир Зеленський Курщина росія війна

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