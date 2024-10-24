На Донеччині окупанти вдарили по відділенню «Нової пошти»: є загиблі та поранені

Мішенню для ворога стало одне з поштових відділень у Краматорському районі

На місці «прильоту» триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи

Російські війська завдали удару по поштовому відділенню в Олексієво-Дружківці. Внаслідок атаки ворога двоє чоловіків загинуло, ще одного – травмовано. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району фото: Telegram/Донецька обласна прокуратура

Мішенню для ворога стало одне з місцевих поштових відділень фото: Telegram/Донецька обласна прокуратура

За словами пресслужби прокуратури, ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.

Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. Остаточна кількість постраждалих встановлюються.

На місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи фото: Telegram/Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни зранку вдарили поруч із магазином, а також місцевим ринком Куп'янська Харківської області.

Як повідомлялося, російські війська збільшують інтенсивність ударів по Харківській області, використовуючи переважно керовані авіабомби. Так, з початку року зафіксовано понад 3,7 тис. обстрілів КАБами, у 2023 році таких було трохи більш як 100. Більшість уражених цілей – енергетична та цивільна інфраструктура.

До слова, проти ночі 24 жовтня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 03:50, жителі області могли чути звуки вибухів. У результаті атаки у Старокостянтинівській громаді є постраждалі й руйнування.