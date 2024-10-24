На Донеччині окупанти вдарили по відділенню «Нової пошти»: є загиблі та поранені
На місці «прильоту» триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи
Російські війська завдали удару по поштовому відділенню в Олексієво-Дружківці. Внаслідок атаки ворога двоє чоловіків загинуло, ще одного – травмовано. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
За словами пресслужби прокуратури, ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.
Наразі на місці події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. Остаточна кількість постраждалих встановлюються.
Нагадаємо, росіяни зранку вдарили поруч із магазином, а також місцевим ринком Куп'янська Харківської області.
Як повідомлялося, російські війська збільшують інтенсивність ударів по Харківській області, використовуючи переважно керовані авіабомби. Так, з початку року зафіксовано понад 3,7 тис. обстрілів КАБами, у 2023 році таких було трохи більш як 100. Більшість уражених цілей – енергетична та цивільна інфраструктура.
До слова, проти ночі 24 жовтня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 03:50, жителі області могли чути звуки вибухів. У результаті атаки у Старокостянтинівській громаді є постраждалі й руйнування.
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