Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Палічука.

Захисник Сергій Палічук загинув 5 січня 2024 року у селі Богданівка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Сергій Радувич Палічук 6 січня 1971 року в Криму. У дитинстві переїхав до села Зруб-Комарівський на Сторожинеччині, тут закінчив перший клас. Опісля родина оселилася в Запорізькій області. Сергій завершив навчання, пішов до армії. Два роки служив у Казахстані. У цей час його батьки знову повернулися на малу батьківщину до Чернівецької області.

У 21 рік створив сім’ю. Разом із дружиною виховали п’ятьох дітей.

На третій день повномасштабного вторгнення Сергій Палічук добровольцем пішов на фронт фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

До початку великої війни працював за кордоном. На третій день повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. Служив водієм у 107-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Навіть на службі Сергій Палічук не зраджував своєму хобі – у вільний час полюбляв рибалити. Тому побратими дали йому позивний Окунь.

Сергій Палічук служив водієм у 107-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Загинув захисник 5 січня 2024 року у селі Богданівка Бахмутського району Донецької області. Його поранив скинутий із дрона боєприпас. Воїн не дожив один день до свого 53-го дня народження.

Сергій Палічук на фронті був водієм фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Поховали Сергія Палічука в рідному селі Зруб-Комарівський. У нього залишилися дружина, син, четверо дочок та п’ятеро онуків.

Захисник Сергій Палічук загинув 5 січня 2024 року у селі Богданівка Бахмутського району Донецької області фото: Сторожинецька міська рада/Facebook

«Чоловік із великим серцем. Друг, що завжди приходив на допомогу тим, хто її потребував. Душа компанії. Таким рідні запам’ятали Сергія Палічука. Люблячий чоловік, татусь та дідусь, він із честю та гідністю виконав свій обов’язок громадянина і патріота», – написали про захисника у Чернівецькій обласній раді.

