Окупанти повторно вдарили по об’єкту на Київщині, де працювали рятувальники

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту

Унаслідок удару пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі

Уночі 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.



Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі.

Пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та три одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей. Постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя продовжують звертатися за допомогою медиків.

Також у Запоріжжі виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

Зокрема, цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків.

Також російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства.