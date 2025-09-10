Активовано четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів в Польщу

Уже відбулися консультації в рамках процедури

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю чотири через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка, передає «Главком» з посиланням на Polsat News.

Шлапка додав, що вже відбулися консультації в рамках процедури. Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що офіційну заявку на це подала Польща.

Після 13:00 речник уряду Адам Шлапка повідомив, що НАТО застосувало статтю четверту Північноатлантичного договору.

Як відомо, четверта стаття Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів. Водночас принцип колективної оборони посідає центральне місце у засновницькому договорі Альянсу. Він і досі є виключним і непорушним принципом, що поєднує усіх членів організації, зобов’язуючи їх захищати один одного. Мова про п'яту стаття НАТО.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом Польща звернулася до країн-членів НАТО для консультацій відповідно до четвертої статті Північноатлантичного договору. Причиною цьому стала атака російських дронів.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.