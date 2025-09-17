Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні

Лавров заявив, що Росія сприйматиме як окупантів військових, яких Україна запрошує для захисту від російської агресії

Лавров погрожує «окупаційними військами» і «законними цілями» в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть «окупаційними військами» і «законними цілями» для російської армії. Про це він сказав, коментуючи ідеї щодо миротворчих сил і безпольотної зони над Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Шляхом формування певних миротворчих, а по суті окупаційних сил, шляхом розмов про створення безпольотної зони над Україною. Зараз роздумують чи можна збивати об’єкти над Україною», – заявив Лавров.

За його словами, Росія сприйматиме як окупантів військових, яких Україна запрошує для захисту від російської агресії. При цьому він заперечив, що російські війська, які вторглися в країну і вбивають мирних жителів, є окупантами.

Лавров також вкотре повторив стандартний наратив кремлівської пропаганди, заявивши, що російська армія «ніколи не завдає ударів по мирних жителях», попри численні докази, які свідчать про протилежне.

Як відомо, Хорватія не направлятиме свої війська в Україну, однак продовжить надавати всебічну підтримку у війні проти російської агресії. Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, коментуючи останні обговорення в межах НАТО та «коаліції охочих», повідомляє «Главком».

«Хорватська армія не піде в Україну. Ми не готові, не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію в Україну», – наголосив Анушич в інтерв’ю хорватському телебаченню HRT.

За його словами, Хорватія не братиме участі в ініціативі деяких країн щодо можливого відправлення контингентів до України.

Варто додати, що Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше уряд Німеччини опублікував заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України.