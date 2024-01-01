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Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську
Тетяна Виноградська 10 років стояла на варті чернігівського прикордоння
фото з відкритих джерел

У жінки залишилася 13-річна донька та чоловік-військовослужбовець

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тетяну Виноградську.

34-річна Тетяна Виноградська загинула 9 листопада 2022 року при виконанні службового завдання з охорони кордону. Під час чергового обстрілу території Чернігівщини росіянами вона дістала уламкове поранення несумісне з життям.

Тетяна була штаб-сержанткою Держприкордонслужби з 2012 року. Працювала на паспортному контролі. Її чоловік також військовослужбовець, разом вони виховували 13-річну доньку.

У Держприкордонслужбі наголосили, що жінка мала високі показники службової діяльності. Вона була обличчям країни – на кордоні першою зустрічала та останньою проводжала.

«До війни, у мирні часи, Тетяна несла службу у прикордонних нарядах пункту пропуску. Тобто, охороняла нашу державу від нелегальних мігрантів і подібних осіб. В неї були великі результати та показники, якби не ця війна, то було б все інакше. Вона була чарівною людиною, якщо можна так сказати. Вона світла, сонячна, вона кохала свого чоловіка, свою доньку. Вона цінувала свою сім’ю, і це велика втрата для усіх нас», – поділилася військовослужбовиця Олександра.

Тетяна Виноградська загинула 9 листопада 2022 року при виконанні службового завдання з охорони кордону
Тетяна Виноградська загинула 9 листопада 2022 року при виконанні службового завдання з охорони кордону
фото з відкритих джерел

«Згадувала, як всі свята, всі дні народження змалечку зустрічалися. Вона була як сонечко, вона дуже гарна, маленька була. Я трошки старша за неї. Вона завжди позитивна була, вона завжди була з посмішкою. Ця війна, клята, забирає найкращих», – розповіла подруга дитинства Марина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: смерть військові війна пам'ять

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