Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську

У жінки залишилася 13-річна донька та чоловік-військовослужбовець

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тетяну Виноградську.

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34-річна Тетяна Виноградська загинула 9 листопада 2022 року при виконанні службового завдання з охорони кордону. Під час чергового обстрілу території Чернігівщини росіянами вона дістала уламкове поранення несумісне з життям.

Тетяна була штаб-сержанткою Держприкордонслужби з 2012 року. Працювала на паспортному контролі. Її чоловік також військовослужбовець, разом вони виховували 13-річну доньку.

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У Держприкордонслужбі наголосили, що жінка мала високі показники службової діяльності. Вона була обличчям країни – на кордоні першою зустрічала та останньою проводжала.

«До війни, у мирні часи, Тетяна несла службу у прикордонних нарядах пункту пропуску. Тобто, охороняла нашу державу від нелегальних мігрантів і подібних осіб. В неї були великі результати та показники, якби не ця війна, то було б все інакше. Вона була чарівною людиною, якщо можна так сказати. Вона світла, сонячна, вона кохала свого чоловіка, свою доньку. Вона цінувала свою сім’ю, і це велика втрата для усіх нас», – поділилася військовослужбовиця Олександра.

Тетяна Виноградська загинула 9 листопада 2022 року при виконанні службового завдання з охорони кордону фото з відкритих джерел

«Згадувала, як всі свята, всі дні народження змалечку зустрічалися. Вона була як сонечко, вона дуже гарна, маленька була. Я трошки старша за неї. Вона завжди позитивна була, вона завжди була з посмішкою. Ця війна, клята, забирає найкращих», – розповіла подруга дитинства Марина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.