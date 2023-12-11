Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ракета забрала життя дитини з Івано-Франківщини. Згадаймо восьмирічного Володимира Балабаника

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракета забрала життя дитини з Івано-Франківщини. Згадаймо восьмирічного Володимира Балабаника
На знімку Володя святкує свій день народження – у червні йому виповнилося вісім років
фото з відкритих джерел

У момент російської атаки хлопчик грався на подвірʼї 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо восьмирічного Володимира Балабаника.

11 серпня 2023 року російська армія відібрала життя восьмирічного Володимира Балабаника з Івано-Франківщини. Ворог поцілив ракетою «Кинджал» по території приватного будинку, де хлопчик мешкав разом із родиною. Володимир отримав численні осколкові поранення, його госпіталізували. Медики боролися за життя хлопчика, проте врятувати його не вдалося.

Дідусь загиблої дитини Василь Головацький зазначив, що в момент ракетного удару його онук з батьком перебували на подвір'ї, а двоє інших дітей, як і чоловік – у хаті. «Звідти прийшов, а тут лежить дитина. Ліпше б зі мною це трапилося. Мені 70 років, а не як дитині», – розповів він.

Володимир народився 6 липня 2015 року в селі Ценява Коломийського району. Після завершення дошкільного навчального закладу став навчатися в Коломийському ліцеї №2. Цьогоріч закінчив другий клас.

«У другому класі Володя навчався вдома з мамою. Батьки переживали за дітей і оберігали, їх в родині було троє. Мамині слова про сина – гарний, розумний, чемний, маленький помічник. Діти Володю в класі дуже любили. Він був допитливий, старанний, турботливий учень. Вчителька ласкаво називала його маленький комедіант, бо був веселий і життєрадісний. Сум, сум у родині, сум у школі. Страшно подумати, що парта буде порожня, зошити і підручники залишаться закриті», – написала вчителька ліцею №2 Оксана Шегда.

Володя – з родини волонтерів та захисників. Його дядьки – військовослужбовці, а бабуся Ганна працює волонтером в оздоровчому центрі «Тепло крилатої душі» для військових, який відкрила мати загиблого льотчика Степана Тарабалки.

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10 тис. і поранили 18,5 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 560 дітей, поранених неповнолітніх – понад 1200. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 512 дітей. Ще понад 1150 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також:

Теги: пам'ять смерть діти дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Українець героїчно загинув 24 лютого 2022-го під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області
Загинув на війні, не дочекавшись на первістка. Згадаймо Героя Владислава Українця
9 грудня, 09:00
Російські терористи з танка розстріляли маму із сином просто у дворі їхнього житлового комплексу
Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму
7 грудня, 09:00
Після анексії Криму у 2014 році Моджахед вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону «Торнадо»
Білорус, який став на захист України. Згадаймо Даніїла Ляшука з позивним Моджахед
4 грудня, 09:00
Пресофіцер львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Лелявський
Двічі був у полоні російських бойовиків. Згадаймо журналіста Юрія Лелявського
25 листопада, 09:00
Олена тричі ходила до військкомату, але її все не хотіли брати на службу
Вагітною рятувала військових на фронті. Згадаймо Олену Созонюк, яка служила у війську з 2015-го
19 листопада, 09:00
Дмитро завжди вважав, що бути готовим до захисту своєї Батьківщини та стати до зброї за потреби – його обов’язок як громадянина України
Історик, який міг досягнути висот у науці, проте обрав шлях воїна. Згадаймо Дмитра Євдокимова
17 листопада, 09:00
Поліна була дуже розумною та життєрадісною дитиною
Намагалася вирватися з Маріуполя. Згадаймо пʼятирічну Поліну Ковальову
16 листопада, 09:00
Тарас Давидюк вирішив стати на захист України ще з ескалації подій у Криму
Заручився за місяць до загибелі. Згадаймо журналіста Тараса Давидюка
15 листопада, 09:00
Роман з дитинства мріяв стати військовим
До останнього прикривав відступ побратимів. Згадаймо Героя України Романа Русника
13 листопада, 09:00

Суспільство

Ракета забрала життя дитини з Івано-Франківщини. Згадаймо восьмирічного Володимира Балабаника
Ракета забрала життя дитини з Івано-Франківщини. Згадаймо восьмирічного Володимира Балабаника
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо
Як боротися з ворожою пропагандою в «Телеграмі»? Новий голова комітету зі свободи слова озвучив рецепт
Як боротися з ворожою пропагандою в «Телеграмі»? Новий голова комітету зі свободи слова озвучив рецепт
Борги перед постачальниками електроенергії населенню призводять до загострення ситуації в енергетиці – ЗМІ
Борги перед постачальниками електроенергії населенню призводять до загострення ситуації в енергетиці – ЗМІ
Рекрутинг для ЗСУ: які фахівці потрібні та чи можна самому обрати посаду
Рекрутинг для ЗСУ: які фахівці потрібні та чи можна самому обрати посаду
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
39K
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
14K
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ
13K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
12K
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua