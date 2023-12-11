Ракета забрала життя дитини з Івано-Франківщини. Згадаймо восьмирічного Володимира Балабаника

На знімку Володя святкує свій день народження – у червні йому виповнилося вісім років

У момент російської атаки хлопчик грався на подвірʼї

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо восьмирічного Володимира Балабаника.

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11 серпня 2023 року російська армія відібрала життя восьмирічного Володимира Балабаника з Івано-Франківщини. Ворог поцілив ракетою «Кинджал» по території приватного будинку, де хлопчик мешкав разом із родиною. Володимир отримав численні осколкові поранення, його госпіталізували. Медики боролися за життя хлопчика, проте врятувати його не вдалося.

Дідусь загиблої дитини Василь Головацький зазначив, що в момент ракетного удару його онук з батьком перебували на подвір'ї, а двоє інших дітей, як і чоловік – у хаті. «Звідти прийшов, а тут лежить дитина. Ліпше б зі мною це трапилося. Мені 70 років, а не як дитині», – розповів він.

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Володимир народився 6 липня 2015 року в селі Ценява Коломийського району. Після завершення дошкільного навчального закладу став навчатися в Коломийському ліцеї №2. Цьогоріч закінчив другий клас.

«У другому класі Володя навчався вдома з мамою. Батьки переживали за дітей і оберігали, їх в родині було троє. Мамині слова про сина – гарний, розумний, чемний, маленький помічник. Діти Володю в класі дуже любили. Він був допитливий, старанний, турботливий учень. Вчителька ласкаво називала його маленький комедіант, бо був веселий і життєрадісний. Сум, сум у родині, сум у школі. Страшно подумати, що парта буде порожня, зошити і підручники залишаться закриті», – написала вчителька ліцею №2 Оксана Шегда.

Володя – з родини волонтерів та захисників. Його дядьки – військовослужбовці, а бабуся Ганна працює волонтером в оздоровчому центрі «Тепло крилатої душі» для військових, який відкрила мати загиблого льотчика Степана Тарабалки.

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Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10 тис. і поранили 18,5 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 560 дітей, поранених неповнолітніх – понад 1200. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 512 дітей. Ще понад 1150 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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