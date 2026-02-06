Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт

Кілька російських військових блогерів поскаржилися, що окупаційні війська більше не можуть використовувати термінали

Зусилля України щодо реєстрації терміналів Starlink, ймовірно, вплинуть на дії Росії здійснювати авіаційну ізоляцію поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

5 лютого міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що перша група офіційно дозволених терміналів Starlink вже працює в українській армії, а російські термінали Starlink не можуть функціонувати на території України. Він зазначив, що процес перевірки українських терміналів Starlink триває.

Кілька російських військових блогерів поскаржилися, що російські війська більше не можуть використовувати термінали, і висловили занепокоєння щодо наслідків, які втрата можливостей Starlink може мати на полі бою.

Командир української бригади заявив, що окупанти почали інтегрувати Starlinks для управління дронами, але зусилля з блокування позбавлять російські війська можливості проводити розвідувальні та ударні місії та зв'язок між групами і ускладнять наступальні операції. Командир зазначив, що нещодавні блокування російських терміналів не «зламали» окупантів, але завдали їм значних втрат.

«Без терміналів Starlink російські війська можуть не бути в змозі здійснювати авіаційну ізоляцію поля бою з таким самим темпом і глибиною, як протягом останніх тижнів. Нещодавно російські війська використовували дрони, оснащені Starlink, для наведення в режимі реального часу та збільшення дальності дронів для ударів по рухомих цілях, таких як потяги та українські транспортні засоби, вздовж шосе Е-50 Покровськ-Павлоград у Дніпропетровській області. Російські війська, ймовірно, матимуть труднощі з підтриманням цієї кампанії на тому ж рівні інтенсивності в найближчому майбутньому, якщо не зможуть знайти обхідні шляхи для блокування або адаптувати нові технологічні рішення для заміни Starlink», – наголошують аналітики.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.