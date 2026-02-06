Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
Кілька російських військових блогерів поскаржилися, що окупаційні війська більше не можуть використовувати термінали
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Без терміналів Starlink російські війська можуть не бути в змозі здійснювати авіаційну ізоляцію поля бою з таким самим темпом»

Зусилля України щодо реєстрації терміналів Starlink, ймовірно, вплинуть на дії Росії здійснювати авіаційну ізоляцію поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

5 лютого міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що перша група офіційно дозволених терміналів Starlink вже працює в українській армії, а російські термінали Starlink не можуть функціонувати на території України. Він зазначив, що процес перевірки українських терміналів Starlink триває.

Кілька російських військових блогерів поскаржилися, що російські війська більше не можуть використовувати термінали, і висловили занепокоєння щодо наслідків, які втрата можливостей Starlink може мати на полі бою.

Командир української бригади заявив, що окупанти почали інтегрувати Starlinks для управління дронами, але зусилля з блокування позбавлять російські війська можливості проводити розвідувальні та ударні місії та зв'язок між групами і ускладнять наступальні операції. Командир зазначив, що нещодавні блокування російських терміналів не «зламали» окупантів, але завдали їм значних втрат.

«Без терміналів Starlink російські війська можуть не бути в змозі здійснювати авіаційну ізоляцію поля бою з таким самим темпом і глибиною, як протягом останніх тижнів. Нещодавно російські війська використовували дрони, оснащені Starlink, для наведення в режимі реального часу та збільшення дальності дронів для ударів по рухомих цілях, таких як потяги та українські транспортні засоби, вздовж шосе Е-50 Покровськ-Павлоград у Дніпропетровській області. Російські війська, ймовірно, матимуть труднощі з підтриманням цієї кампанії на тому ж рівні інтенсивності в найближчому майбутньому, якщо не зможуть знайти обхідні шляхи для блокування або адаптувати нові технологічні рішення для заміни Starlink», – наголошують аналітики.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.

Теги: ISW фронт війна Starlink

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Я взагалі вважаю, що підписувати цей документ мають президенти
Мирний план з 20 пунктів: президент розказав, як відреагували росіяни
30 сiчня, 12:33
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
4 лютого, 02:57
На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби
РФ атакувала житлові квартали та об'єкти енергетики на Одещині
20 сiчня, 08:35
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру
21 сiчня, 09:17
На місці події рятувальники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій
РФ атакувала Краматорський район: серед загиблих є п'ятирічна дитина (фото)
23 сiчня, 11:24
Микола Свищо захищав Україну у складі 152 єгерської бригади
Поліг під час боїв на покровському напрямку. Згадаймо Миколу Свища
2 лютого, 09:00

Події в Україні

Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua