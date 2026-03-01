Головна Світ Політика
Ізраїльські військові заявили про удари по десятках цілей в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ізраїльські військові заявили про удари по десятках цілей в Ірані
Тегеран у суботу під час атаки США та Ізраїля
фото: Reuters

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, повідомив, що у цій хвилі ударів по Тегерану взяли участь понад 100 літаків

Ізраїльські військові заявили, що протягом останніх кількох годин завдали ударів по десятках цілей, що належать Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та військовим у Тегерані. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю заявила, що ВПС досягли переваги в повітрі над столицею Ірану, що дозволило військовим завдавати ударів по цілях, що належать КВІР, штабу розвідки та штабу внутрішньої безпеки.

На брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, повідомив, що у цій хвилі ударів по Тегерану взяли участь понад 100 літаків.

«Наше послання іранцям чітке: ми знатимемо, як зв’язатися з будь-ким – у штаб-квартирі, в бункерах і будь-де – ніхто не застрахований», – сказав Дефрін. «У координації та поєднанні з американськими військовими ми сильно почали, і ми продовжуємо сильно рухатися вперед».

Як відомо, американське інформаційне агентство правозахисників (HRANA) повідомило, що щонайменше 133 мирних жителів загинули в Ірані та 200 отримали поранення внаслідок спільних американо-ізраїльських ударів по країні. 

Крім того, HRANA повідомила, що щонайменше вісім військовослужбовців загинули та двоє отримали поранення.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

