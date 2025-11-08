Головна Світ Соціум
Очільник Пентагону зробив тривожну заяву про ситуацію в світі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Очільник Пентагону зробив тривожну заяву про ситуацію в світі
За словами очільника Міноборони, якщо США хочуть «запобігти війні та уникнути її», готуватися потрібно зараз
США повинні перевести всю систему оборонних закупівель на «воєнні рейки», і бути готовими до «стримування противника»

Очільник Пентагону Піт Гегсет у своєму виступі перед керівниками компаній у сфері оборонної промисловості, старшими офіцерами та представниками Конгресу порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна. Як інформує «Главком», його виступ у військово-морському коледжі Форт Мак-Нейр у Вашингтоні опублікований на YouTube-каналі Forbes Breaking News.

За його словами, США повинні перевести всю систему оборонних закупівель на «воєнні рейки», і бути готовими до «стримування противника» та відповіді на будь-які зовнішні загрози.

«Нашим військовим потрібні усі можливості для стримування будь-якої агресії. І, якщо буде потрібно, для рішучого розгрому будь-якого ворога, який наважиться кинути виклик Америці. Це як у 1939 році [тобто перед початком Другої світової війни]чи, сподіваюся, як у 1981 році [у розпал Холодної війни між Заходом та СРСР]. Час, коли потрібно діяти швидко. Вороги збираються, загрози зростають. Ви відчуваєте це. Я це відчуваю», – заявив Гегсет.

За словами очільника Міноборони (віднедавна, – Міністерства війни), якщо США хочуть «запобігти війні та уникнути її», готуватися потрібно зараз.

«Наші супротивники не сидять склавши руки. Вони швидко діють. Вони розробляють і впроваджують нові технології з такою швидкістю, що це має протверезити кожного американця, особливо тих, хто працює в Пентагоні або на оборонних підприємствах. Їхні амбіції та наміри грандіозні, їхні дії говорять самі за себе. І, чесно кажучи, ми надто повільно на них реагуємо», – наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо ядерної зброї США, заявивши, що Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

Раніше Трамп казав, що Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань, він зазначив, що США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби. Раніше з такою пропозицією виступив міністр оборони РФ Андрій Білоусов. У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році. Ядерні випробування такого роду не проводилися в країні з 1990 року.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.

Теги: війна технології Піт Гегсет Пентагон

