Скільки громадян лишилося в Україні? Головна демографиня озвучила сумну статистику

В Україні нині проживає від 28 до 30 млн людей. Розбіжність у цифрах пояснюється різними методиками підрахунку. Таку оцінку чисельності населення озвучила директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова, пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю експертки для проєкту «Орестократія».

«Просто за однією методикою виходить 28, за другою – 30. 30 – це коли ми за основу беремо інформацію мобільних операторів. А коли 28, то «танцюємо» від різних реєстрів», – зазначає Елла Лібанова.

Також Елла Лібанова повідомила про кількість українців, що наразі перебувають на окупованих Росією територіях. За словами демографині, цю кількість порахувати складно, але можливо. «Є методика, за якою від загальної чисельності українців до широкомасштабного вторгнення віднімаємо 28 млн нинішніх мешканців, а також «міграцію» – і можемо приблизно отримати співвітчизників, які потрапили під окупацію», – пояснила директорка Інституту демографії.

Лібанова підкреслила: повернення українців додому насамперед залежить від безпеки та завершення війни. Однак є інші фактори, які впливають на вибір українців.

За словами фахівчині, є кілька причин, що змусять українців повернутися додому. «Вони не можуть адаптуватися за кордоном. Але чимало жінок працездатного віку вже працюють (за даними польської статистики, йдеться про 70 % українських жінок)... Або хтось із хворим родичем виїхав. Що ще впливає? Адаптувалися за кордоном чи ні? Якщо навіть знайшли роботу, то чи ця робота відповідає професії, спеціальності, соціальному статусу? Як діти почуваються в школі чи в дитсадку?» – розповіла Елла Лібанова.

Також повернення українців додому залежить від обставин того, як саме вони виїхали: з родиною, чи ні. Наприклад, маючи тут рідних, люди будуть намагатися повертатися.

«У 2022-му я мріяла, що повернеться 60 %. Тепер це нереально. Бо люди тепер зважуватимуть ситуацію значно ретельніше», – каже експертка.

Елла Лібанова також припускає, що цього разу «фактор патріотизму» не спрацює, як на початку повномасштабного вторгнення, коли до України повернулося 200 тис. чоловіків. Тож на думку демографині, третина українців за кордоном повернуться додому. Вона також зазначає, що країни, які прийняли українців будуть сприяти їх поверненню після завершення війни.

За даними Євростату, у ЄС живе ще близько 4,3 млн українців та ще один мільйон у таких країнах, як Британія, США, Канада та невеликий відсоток у Латинській Америці.

