Президент доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках фронту
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1350-го дня війни
Президент: Детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більше мотивації нашим воїнам

Президент України Володимир Зеленський провів сьогоднішній день на Донеччині та Дніпропетровщині, саме в тих корпусах, які знищують окупанта, захищають Покровськ, Мирноград та Добропілля. Про це він наголосив у вечірньому зверненні, передає «Главком».

«Традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше – про безпілотники. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато-багато деталей, але головне – дронів має бути більше, всіх типів дронів, і незалежності у виробництві дронів – нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів і щодо контрактів, нових контрактів, які зараз розробляються. І це буде основа нашої професійної армії. І також були пропозиції щодо процедур в армії», – наголосив глава держави.

За словами президента, добре спрацювали прямі фінанси для бригад, підрозділи можуть купувати та виробляти необхідне. «Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати й у виробництві, і також у процедурах, зокрема, між ЗСУ та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більше мотивації нашим воїнам. Багато ідей щодо нових розробок зброї, і зараз перший і головний пріоритет – це дрони. Найбільше грошей іде на дрони, на компоненти, і це правильно, це і має бути», – додав він.
 
«Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там намалювали щодо нашого Покровська, щодо нашого Добропілля, і кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з нашою Дніпровщиною, і також у Куп’янську – кожна російська втрата – це внесок у нашу здатність захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповідь командира.

Також президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку. 

Зокрема, на пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.

війна Володимир Зеленський

